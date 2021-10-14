CHP’li İBB huzur hakkına zam yaptı! Her şey çok zarar oldu

ZARARLAR İBB RAPORUNDA

İşte, İBB'nin zarara uğratmayı başardığı şirketlerin bilançoları:

BELTUR A.Ş.: Belediyenin yeme içme mekanlarını işleten BELTUR, 2016 yılında 1 milyon 211 bin 78 TL; 2017 yılında 2 milyon 372 bin 626 TL; 2018 yılında da 130 bin 561 TL kâr etmesine rağmen, 2019 yılında 30 milyon 849 bin 587 TL ve 2020 yılında 60 milyon 308 bin 501 TL zarar etti.

Rapora göre şirketin 2020 yılı gelirleri 217 milyon 308 bin 257 TL, giderleri ise 277 milyon 616 bin 758 TL oldu.

BİMTAŞ A.Ş.: Mühendislik müşavirlik şirketi BİMTAŞ, 2016 yılında 7 milyon 193 bin 866 TL; 2017 yılında 14 milyon 665 bin 643 TL; 2018 yılında 1 milyon 905 bin 824 TL kâr etmesine rağmen, 2019 yılında 19 milyon 626 bin 513 TL, 2020 yılında ise 14 milyon 733 bin 421 TL zarar etti.

Rapora göre şirketin 2020 yılı gelirleri 101 milyon 407 bin 580 TL iken giderleri 116 milyon 141 bin TL oldu.