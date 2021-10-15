Kocaeli'nde polisi sürükleyen CHP'li Bülent Sadıkoğlu yakalandı mı?

Kocaeli'de uygulama yapan trafik polisleri "06 CHP 50" özel plakalı bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan polis memurunu metrelerece sürükledi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polise çarpan sürücü CHP eski gençlik kolları başkanı Bülent Sadıkoğlu çıktı. Peki o sürücü yakalandı mı? Sürüklenen polis memurunun sağlık durumu ne? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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