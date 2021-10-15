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Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı?

Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Piyasada yaygın olarak kullanılan bazı ilaçların satışıyla ilgili yeni kararlar alındı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı 39 ürünün toplatılmasına karar verdi. Bu ürünlerin piyasadan geri çekilmesiyle toplatılan ilaçlar hangileri sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; Majezik yasak mı? Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı?

Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı? Kas ve eklem ağrıları için kullanılan bazı ilaçların piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından, yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında hangileri için karar alındığı merak ediliyor. Peki; Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Majezik yasak mı? İşte; Sağlık Bakanlığı toplatılan ilaçlar listesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLATILAN İLAÇLAR HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği' ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

MAJEZİK NEDİR?

Majezik mavi renge sahip iki yüzü çentikli bir ilaçtır. Oblong film kaplıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan ağrıları ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlardan biridir. Majezik her durumda kullanılmamalıdır. Doktorun uygun gördüğü durumlar ise şu şekildedir:

Eklem iltihabının neden olduğu romatizmal hastalıklarda


Dejeneratif eklem hastalığında, kemik erimesi ağrıları gibi durumlarda
Omurlar arasında eklem sertleşmesi olduğunda
Omurların hareket yeteneği azaldığında

Eklem çevresindeki dokuların iltihabında
Yumuşak doku yaralanmalarında
Ameliyat sonrası görülen ağrılarda


İskelet sisteminde oluşan ağrılarda
Regl döneminde yaşanan ağrılarda kullanılması uygundur.
Majezik 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Majezik muadili olan ilaçlar ise Ansaid, Fiera, Flubi, Flubimak ve Flubord ilaçlarıdır.

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