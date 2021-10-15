Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı?
Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Piyasada yaygın olarak kullanılan bazı ilaçların satışıyla ilgili yeni kararlar alındı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı 39 ürünün toplatılmasına karar verdi. Bu ürünlerin piyasadan geri çekilmesiyle toplatılan ilaçlar hangileri sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; Majezik yasak mı? Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı?
Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı? Kas ve eklem ağrıları için kullanılan bazı ilaçların piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından, yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında hangileri için karar alındığı merak ediliyor. Peki; Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Majezik yasak mı? İşte; Sağlık Bakanlığı toplatılan ilaçlar listesi!
SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLATILAN İLAÇLAR HANGİLERİ?
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği' ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
MAJEZİK NEDİR?
Majezik mavi renge sahip iki yüzü çentikli bir ilaçtır. Oblong film kaplıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan ağrıları ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlardan biridir. Majezik her durumda kullanılmamalıdır. Doktorun uygun gördüğü durumlar ise şu şekildedir:
Eklem iltihabının neden olduğu romatizmal hastalıklarda
Dejeneratif eklem hastalığında, kemik erimesi ağrıları gibi durumlarda
Omurlar arasında eklem sertleşmesi olduğunda
Omurların hareket yeteneği azaldığında
Eklem çevresindeki dokuların iltihabında
Yumuşak doku yaralanmalarında
Ameliyat sonrası görülen ağrılarda
İskelet sisteminde oluşan ağrılarda
Regl döneminde yaşanan ağrılarda kullanılması uygundur.
Majezik 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Majezik muadili olan ilaçlar ise Ansaid, Fiera, Flubi, Flubimak ve Flubord ilaçlarıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı?
- Kış lastiği ne zaman zorunlu? 2021 kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlarda zorunlu?
- 28-29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi? 2021 Cumhuriyet Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacak?
- PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir?
- Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI yayın hangi kanalda? 2021 STSL 9. hafta Başakşehir BJK maçı saat kaçta?
- 18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!
- kentonlakazan.com: Kenton çekiliş başvuru nasıl yapılır? 2021 Kenton BMW 216d Gran Coupe çekilişi ne zaman?
- 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor?
- Magnum çekiliş sonuçları isim listesi 2021! Magnum Porsche çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!
- 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Bu hafta kim gitti?
- Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!