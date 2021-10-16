Hangi ilaçlar piyasadan toplatılacak? Majezik yasaklandı mı? Majezik, Muscoflex, Semptal satışı-kullanımı yasak mı?

Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Piyasada yaygın olarak kullanılan bazı ilaçların satışıyla ilgili yeni kararlar alındı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı 39 ürünün toplatılmasına karar verdi. Bu ürünlerin piyasadan geri çekilmesiyle toplatılan ilaçlar hangileri sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; Majezik yasak mı? Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı?

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