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Son dakika: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu! Ümitcan Uygun tutuklanmıştı...

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Son dakika: Esra Hankulu’nun ölüm nedeni belli oldu! Ümitcan Uygun tutuklanmıştı...

Son dakika haberleri... Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Esra Hankulu, Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde 5 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da evde olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanmıştı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örnekleriyle ilgili inceleme tamamlanmış, soruşturma dosyasına gönderilen sonuçlara göre, Esra Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.'nin kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti.

ÖLÜM SEBEBİ KAFA TRAVMASI

Sır olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah'ın haberine göre Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Rapor sonrası, dosyadaki eksikliğin kalmadığı ve dosyaya ilişkin karar verileceği öğrenildi.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık sorgulamasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Furkan G. ve Dilan C. hakkında ise ise suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi.

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ESRA HANKULU İLE KALDIĞI KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü.

Esra Hankulu’nun şüpheli ölümünde flaş gelişme! ESRA HANKULU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE FLAŞ GELİŞME!
Ümitcan Uygun tutuklandı ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI
Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! ESRA HANKULU ÖLÜ BULUNMUŞTU

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