Son dakika: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu! Ümitcan Uygun tutuklanmıştı...
Son dakika haberleri... Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Esra Hankulu, Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde 5 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da evde olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanmıştı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örnekleriyle ilgili inceleme tamamlanmış, soruşturma dosyasına gönderilen sonuçlara göre, Esra Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.'nin kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti.
ÖLÜM SEBEBİ KAFA TRAVMASI
Sır olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah'ın haberine göre Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Rapor sonrası, dosyadaki eksikliğin kalmadığı ve dosyaya ilişkin karar verileceği öğrenildi.
ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık sorgulamasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Furkan G. ve Dilan C. hakkında ise ise suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi.
Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
ÜMİTCAN UYGUN'UN ESRA HANKULU İLE KALDIĞI KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hamit Kocabey kimdir? HSK’dan istifa eden Hamit Kocabey kaç yaşında, biyografisi nasıl?
- Şu an altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları için uzmanlardan kritik açıklama! Gram altın ne kadar olacak?
- Öğrenciler dikkat! 9 ay karşılıksız burs yarın başlıyor! 100, 400, 600 TL burs başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- DGS 2021 ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Boş kontenjanlar, taban puanlar...
- Şimdi alıp 2022’de ödemeye başlayın! Bankadan bankaya değişiyor! Acil paraya ihtiyacınız varsa…
- Devletten para yağmuru! 763-991-1.797 TL yardım veriliyor! İhtiyacı olanlara yardım eli…
- Netflix'ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu
- Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
- SGK'ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!
- Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...
- Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında?
- Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak?