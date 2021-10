Son dakika: Esra Hankulu’nun ölüm nedeni belli oldu! Ümitcan Uygun tutuklanmıştı...

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Esra Hankulu, Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde 5 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da evde olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanmıştı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örnekleriyle ilgili inceleme tamamlanmış, soruşturma dosyasına gönderilen sonuçlara göre, Esra Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.'nin kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti.