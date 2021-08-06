Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından geceyi beraber geçiren Furkan G., Dilan C ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bişey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.