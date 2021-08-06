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Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

Son dakika haberine göre: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulundu. Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı.

Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiği haberini alınca arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine tekrar gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından geceyi beraber geçiren Furkan G., Dilan C ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bişey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

ÜMİT'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Gözaltına alınan Furkan D. Esra Hankulu'yu kız arkadaşı Dilan C. aracılığıyla tanıdığını, birlikteliklerinin Uygun'un cezaevine girmeden önce başladığını söyledi. Furkan D., "Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun'un birliktelikleri cezaevine girmeden önce başladı. Cezaevindeyken de mektuplaşıyorlardı.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

Olay günü Esra ve Dilan C. alkol aldı. Daha sonra Esra Hankulu Ümitcan'ın doğum gününü cezaevinde olduğu için kutlayamadığını bu nedenle pasta aldığını söyledi. Esra Ümitcan'a mesaj attı o geldiğinde çorbacıya gittik daha sonra Esra'nın evine geçtik. Eve gittiğimizde Esra çay demledi, pastayı kestik.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

Esra birden ağlamaya başladı babamın mezarına gideceğim dedi, bu saatte gidilmez dedik. Sonra bir anda kitlendi ve düştü. Ümit, Dilan ve ben Esra'yı banyoya götürdük ayılması için soğuk su tuttuk kendine geldi" dedi.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

"ÜMİT BENİ KARIŞTIRMAYIN" DEDİ

Furkan G., uyumak için kanepeye uzandıklarını ardından Ümitcan Uygun'un Esra'yı kucağına alarak başka bir odaya götürdüğünü söyledi. Furkan G., "Sabah Ümit'in evden çıktığını duydum. Dilan tuvalete gitmek için kalktığında 'Esra'ya bak mosmor olmuş' dedi.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

Ben de hemen odaya gittim vücudunda morartılar vardı. Göğsünü, boynunu kontrol ettiğimde nefes almadığını farkettim. Sağlık ekiplerine haber verdik.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

Ümit'i arayarak, 'Kardeş kız mosmor olmuş gel yardımcı ol' dedim. O da 'Polisi ambulansı arayın beni ama beni karıştırmayın' dedi" diye konuştu.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

ÜMİTCAN UYGUN'UN ESRA HANKULU İLE KALDIĞI KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu ölü bulunmuştu

ÜMİTCAN UYGUN İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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