Son dakika: Metrobüsler alarm veriyor! Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Seçimden önce bindi şimdi binemez

'SEÇİMDEN ÖNCE BİNDİ ŞİMDİ BİNEMEZ'

İşe gidebilmek için her gün metrobüsü tercih ettiğini ifade eden market işletmecisi Emre Demir "Yaz ayında bile metrobüse binebilmek artık çok zor. Önceden boş koltuğun hayalini kurardık şimdiyse metrobüse binebilmenin hayalini kuruyoruz. Ben her gün Beylikdüzü'nden Cevizlibağ'a seyahat etmek zorundayım. Önceden sadece mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde yoğunluk olurdu, şimdi neredeyse günün her saatinde duraklar dolu. Ekrem Bey seçimden önce metrobüse binip incelemelerde bulunmuştu, bence şimdi metrobüse binemez bile. Binebilmesi için dakikalarca durakta beklemesi gerekiyor" diye konuştu.

