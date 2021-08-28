Son dakika: Metrobüsler alarm veriyor! Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na isyan etti: Seçimden önce bindi şimdi binemez
Son dakika haberine göre İstanbul ulaşımının can damarlarından olan metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğu alarm vermeye başladı. Metrobüste mesai bitiş saatlerinde yaşanan yoğunluk günün tamamına yayıldı. Vatandaşlar ya gideceği yere vaktinde varamıyor ya da balık istifi seyahat ediyor. Vatandaşlar “Seçim öncesi metrobüste seyahat eden Ekrem İmamoğlu şimdi binemez bile” diye isyan etti.
Daha önce sadece mesai saatleri çıkışı yoğunluk yaşanan metrobüslerdeki yolcu kalabalığı günün her saatine yayıldı.
Vatandaşlar artırılmayan otobüs sayısı ve konulmayan ek seferler için isyan etti.
Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul'un en önemli toplu ulaşım hattı olan metrobüsteki yoğunluk alarm veriyor.
Kent nüfusunun en az olduğu ağustosta dahi günün her saati duraklarda uzun kuyruklar oluşuyor. Arıza veren, vaktinde gelmeyen metrobüslere seyrek seferler de eklenince duraklar adeta dolup taşıyor.
Sabah'ın haberine göre vatandaşlar ya gideceği yere vaktinde varamıyor ya da balık istifi seyahat ediyor. Günün ilk ışıklarında başlayan metrobüs çilesi, gece saatlerinde de İstanbullunun peşini bırakmıyor. Gece saatlerinde yolcu yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da bu kez de seyrek seferler vatandaşı çileden çıkarıyor. Dakikalarca tek aracın dahi geçmediği duraklar yolcularla doluyor, metrobüslere binen vatandaşlar ayakta dahi tutunacak yer bulamıyor.
'SEÇİMDEN ÖNCE BİNDİ ŞİMDİ BİNEMEZ'
İşe gidebilmek için her gün metrobüsü tercih ettiğini ifade eden market işletmecisi Emre Demir "Yaz ayında bile metrobüse binebilmek artık çok zor. Önceden boş koltuğun hayalini kurardık şimdiyse metrobüse binebilmenin hayalini kuruyoruz. Ben her gün Beylikdüzü'nden Cevizlibağ'a seyahat etmek zorundayım. Önceden sadece mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde yoğunluk olurdu, şimdi neredeyse günün her saatinde duraklar dolu. Ekrem Bey seçimden önce metrobüse binip incelemelerde bulunmuştu, bence şimdi metrobüse binemez bile. Binebilmesi için dakikalarca durakta beklemesi gerekiyor" diye konuştu.
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