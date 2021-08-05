İstanbul Avcılar’da 8 kişi metrobüs asansöründe mahsur kaldı

Avcılar'da aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi metrobüs asansörünün bozulmasıyla kabinde mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Metrobüse binmek için asansör kullanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi arıza sonucu kabinde mahsur kaldı.