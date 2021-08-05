İstanbul Avcılar'da 8 kişi metrobüs asansöründe mahsur kaldı
YAŞAM İHA
İstanbul Avcılar'da içinde 8 kişinin bulunduğu metrobüs asansörü arıza yaptı. İçindeki vatandaşlar yaklaşık yarım saat mahsur kalırken fenalaşanlar oldu. Sıcak havanın etkisinden dayanamayanlara su verildi.
Avcılar'da aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi metrobüs asansörünün bozulmasıyla kabinde mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.
Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Metrobüse binmek için asansör kullanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi arıza sonucu kabinde mahsur kaldı.
Vatandaşların ve metrobüs güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtardı.
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