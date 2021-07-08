CHP İstanbulluların kabusu oldu! İstanbul'da otobüs-metrobüs skandalı

250 YENİ HAT CUMHUR İTTİFAKI'NDAN

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'inci oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Oturuma ikinci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlık etti. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, "66 bin servisin toplu ulaşıma geçici olarak entegre edilmesi ile İETT'nin ilave 250 yeni hattı faaliyete alması" teklifi sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin yapılan oturumunda, 66 bin servis aracının pandemide toplu ulaşıma katkı sağlaması teklifi, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oylarına karşı, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.