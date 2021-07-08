CHP İstanbulluların kabusu oldu! İstanbul'da otobüs-metrobüs skandalı
İstanbul'da belediye yönetimini devralan CHP, milyonlarca vatandaşı 2 yılda isyan ettirdi. CHP yönetimindeki İBB bu süreçte yüzde 35 küçülürken, 114 proje engellendi. CHP, İstanbul'daki metrobüs-otobüs kazaları ve İETT filosunun yenilenmemesinde AK Parti'yi suçlamaya çalıştı. Tavanı akan İETT filosundaki vatandaşın şemsiyeli görüntüleri Türkiye'yi salladı.
2019'daki seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu. Çalışmamak için temel atmama töreni bile düzenleyen İmamoğlu, vatandaşa sağlamadığı hizmet nedeniyle İstanbulluları çileden çıkarttı.
METROBÜS-OTOBÜS REZALETİ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 2 yılda 11 milyarlık 114 projeyi durdururken yüzde 35'lik küçülmenin tek nedeni olarak tepki çekti. Dünyanın gözde şehri İstanbul'u rezaletlerin merkezi haline getiren CHP ulaşımda da sınıfta kaldı.
2012-18 yıllarındaki AK Parti döneminde toplam 2 bin 250 yeni otobüs alındı ve İETT otobüs filosu yenilendi. CHP'li İBB ise 2 yıllık süreçte 1 tane bile otobüs ya da metrobüs almadı.
TAVAN AKTI ŞEMSİYELER AÇILDI
İETT'deki tek skandal yetersizlik ve kazalar da değil. İETT otobüslerinin bakımsızlıktan tavanlarının akması Türkiye gündemini salladı. Otobüsün tavanının su aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
İstanbul'daki metrobüs-otobüs kazaları ve İETT otobüslerinde şemsiye açmak zorunda kalınıldığı vahim manzaralar gündeme oturdu.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
"İBB geçen bu 2 yıl süre içinde mali performansta da projelerde de, yatırımlarda da geriye gitmiştir, ortalama yüzde 35 küçüldü. Örneğin toplam 11 milyarlık 114 proje durdurulmuştur. Bu dönemde İBB'nin 5 temel icraatı görülmüştür. İBB, 28.9 milyar bütçesi olan bir reklam ajansına, siyasi illüzyon üreten iletişim merkezine dönmüştür. Algı, şov ve manipülasyon üreten stant-up merkezine dönmüştür. Hepinizin bildiği bir kuş vardır. Guguk Kuşu. Bu kuş yuva yapmaz. Hep başkasının yuvasında geleceğini ikame etmeye çalışır. İBB 21'inci yüzyılın çağdaş guguk kuşu merkezine dönüşmüştür. Biz İBB Yönetimine 2 yıl süre tanıdık. Rölantide gündemi takip ettik. Ancak acil durumlarda müdahale ettik. Ama gördük ki, İBB yönetiminin ne iş yapmaya niyeti ne iş yapma samimiyeti ne de iş yapma becerisi var. Ama biz İstanbullular adına seçilmiş kişiler olarak İstanbul'un geleceğini bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakamayız yeni yatırımlar yapmak bir yana mevcut sistemi işletmekte bile başarısız olan CHP yönetimine karşı AK Parti Toplu Ulaşım Sistemi ile ilgili bir Araştırma Komisyonu kurulması için ön ayak oldu. Komisyon raylı sistemlerdeki yatırımlarda ortaya çıkan toplu taşımadaki mağduriyetlerin telafi edilme şekilleri, şehir içi ulaşımdaki bütün aktörlerin genel toplu ulaşıma nasıl entegre edileceği konusunda çalışma yapacak."
250 YENİ HAT CUMHUR İTTİFAKI'NDAN
İBB Meclisi Mayıs ayı 2'inci oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Oturuma ikinci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlık etti. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, "66 bin servisin toplu ulaşıma geçici olarak entegre edilmesi ile İETT'nin ilave 250 yeni hattı faaliyete alması" teklifi sundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin yapılan oturumunda, 66 bin servis aracının pandemide toplu ulaşıma katkı sağlaması teklifi, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oylarına karşı, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.
İSTANBUL'DA KAZALAR BİTMİYOR
İstanbul'da artan metrobüs-otobüs kazaları bitmek bilmiyor. Seyir halindeyken bir metrobüsün alev alması sonucu İstanbul'da can pazarı yaşanmıştı. Son zamanlarda çok sayıda kişinin yaralandığı metrobüs kazaları da vatandaşı tedirgin etti. Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazası ise durakta gerçekleşti. Duran metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün vurması sonucu 24 kişi yaralandı.
CHP AK PARTİ'Yİ SUÇLADI
İstanbul'a hizmetten çok çile getiren CHP, yalan siyasetini sürdürerek algı operasyonu çalışmalarına da devam ediyor. Yandaş medyasına sırtını dayayan CHP, hizmetsizlik anlayışının suçlusu olarak AK Parti'yi halkın önüne atmak istiyor.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medyadan BirGün Gazetesi'nin yalan haberini alıntılayarak "AKP döneminde gereken yatırım yapılmadı, İstanbul'un otobüs filosu eskidi. Şimdi İBB metrobüs hattında kullanmak üzere 200 otobüs almak istiyor, dış kredi de bulundu, fakat sandığa saygı duymayan Erdoğan 6 aydır imzayı bekletiyor. Bedeli halk ödüyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...
- 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 3. ilave tediye ödeme tarihi ne zaman? Bayramdan önce...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?
- İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları
- İl içi yer değiştirme başvurusu nereden yapılır? MEB 2021 öğretmen il içi tayin başvuru ve atama takvimi
- Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...
- İtalya İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı, ayın kaçında?
- YKS sonuçları için kritik tarih... YKS TYT - AYT - YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler hangi tarihte başlıyor?
- Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank ATM, kredi kartı çalışıyor mu? Beklenen açıklama geldi...
- MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR sorgulama ekranı...
- Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...