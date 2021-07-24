CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun A Haber çalışanlarını darbeden cankurtaranlara sahip çıktı! Saldırganla ilgili flaş gelişme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sahip çıktığı ve adeta gazetecilere saldırıyı desteklediği saldırgan ile ilgili flaş bir gelişime yaşandı. Şile'de A Haber'e saldıran ve gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

MURAT ONGUN'A TEPKİ YAĞIYOR

Sabah'ın haberine göre Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, İletişim Platformu Derneği, gazeteciler ve siyasiler, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un saldırganlara sahip çıkmasına tepki gösterdi.

İLETİŞİM PLATFORMU: "SAYIN ONGUN, GAZETECİLER SİZİN KOLAY HEDEFINIZ DEĞİLDİR!"

İletişim Platformu Derneği:

"Saldırganlara sahip çıkmak, buna siyaset sosu katmak, bundan sonra olabilecek saldırılara da kapı aralamaktır. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü'nün yapması ise daha da vahimdir. Basın mensuplarını açık hedef yapan Sayın Murat Ongun, İBB personeli kaynaklı saldırılardan sorumlu olacaktır."

"Şile'de görevini yapmaya çalışırken darp edilen A Haber ekibinden, özür dilenerek kapatılması gereken bu konuyu farklı mecralara taşıma isteği İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Sözcüsü Sayın Murat Ongun'a yakışmamıştır. Tekraren diyoruz ki; gazeteciler sizin kolay hedefiniz değildir!"