İBB'ye bağlı cankurtaranların darbettiği A Haber ekibi canlı yayında o anları anlattı

Saldırı anını anlatan A Haber ekibinin açıklamaları şu şekilde:

A Haber Muhabiri Çağdaş Şenlik:

Yaklaşık iki gündür kameraman arkadaşım Ayhan'la beraber Şile'de kayıp vakalarını çekiyoruz, haberini yapıyoruz. Bugün saat 11'de tekrar bir yayınımız vardı. Kayıp gençlerle ilgili bir canlı yayın gerçekleştirecektik. Ayazma Plajı'na giriş yaptık Ayhan'la, bizim dışımızda pek çok ulusal kanal da oradaydı. Giriş yaptığımız sırada o noktada bulunan cankurtaranlar bizi görür görmez bir kargaşa başladı. Daha sonra biz görüntüyü güzel alabileceğimiz bir noktaya geçiş yaptık. Ayhan kamerasını açtı, canlı yayın cihazını hazırladı. Cankurtaranların şefi olarak adlandırdığımız bir şahıs, 'A Haber asla yayın yapamaz. A Haber'e burada hiçbir cankurtaran röportaj vermeyecek. Verenin ümüğünü sıkarım.' diyerek tehdit etti. Elbette biz aldırmadık, çünkü her gün çok sözlü tacize denk geliyoruz. Her biriyle söz dalaşına girsek elbette sıkıntı çıkar.

Tekrar yayına hazırlandık. Bahsettiğim kişi Ayhan'a dönerek dedi ki 'Namussuzsunuz, adisiniz' ve pek çok hakarette bulundu. Artık biz de bunu kaldıramadık çünkü canımıza tak etmişti.