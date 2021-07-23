İBB'ye bağlı cankurtaranların darbettiği A Haber ekibi canlı yayında o anları anlattı
İBB'ye bağlı cankurtaranlar tarafından Şile'de saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Çağdaş Şenlik ve A Haber Kameramanı Ayhan Arıtürk, yaşadıklarını A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında anlattı.
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına, Şile'de İBB'nin cankurtaranları tarafından saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Çağdaş Şenlik ve A Haber Kameramanı Ayhan Arıtürk konuk oldu.
Saldırı anını anlatan A Haber ekibinin açıklamaları şu şekilde:
A Haber Muhabiri Çağdaş Şenlik:
Yaklaşık iki gündür kameraman arkadaşım Ayhan'la beraber Şile'de kayıp vakalarını çekiyoruz, haberini yapıyoruz. Bugün saat 11'de tekrar bir yayınımız vardı. Kayıp gençlerle ilgili bir canlı yayın gerçekleştirecektik. Ayazma Plajı'na giriş yaptık Ayhan'la, bizim dışımızda pek çok ulusal kanal da oradaydı. Giriş yaptığımız sırada o noktada bulunan cankurtaranlar bizi görür görmez bir kargaşa başladı. Daha sonra biz görüntüyü güzel alabileceğimiz bir noktaya geçiş yaptık. Ayhan kamerasını açtı, canlı yayın cihazını hazırladı. Cankurtaranların şefi olarak adlandırdığımız bir şahıs, 'A Haber asla yayın yapamaz. A Haber'e burada hiçbir cankurtaran röportaj vermeyecek. Verenin ümüğünü sıkarım.' diyerek tehdit etti. Elbette biz aldırmadık, çünkü her gün çok sözlü tacize denk geliyoruz. Her biriyle söz dalaşına girsek elbette sıkıntı çıkar.
Tekrar yayına hazırlandık. Bahsettiğim kişi Ayhan'a dönerek dedi ki 'Namussuzsunuz, adisiniz' ve pek çok hakarette bulundu. Artık biz de bunu kaldıramadık çünkü canımıza tak etmişti.
A Haber Kameramanı Ayhan Arıtürk:
Ben oraya tamamen görevimi yapmak için gittim. Orada kaybolan kişilerin haberini yapmak amacıyla gitmiştik biz oraya. Bir anda ne olduğunu anlamadık, biz oraya gittikten sonra bir anda toplandılar. 'Burada kimse A Haber'e röportaj yapmayacak, kimse A Haber'e konuşmayacak' dediler. Daha sonrasında bize dönüp 'siz namussuz, şerefsizsiniz' gibi bir cümle kullandı ve 'burada çekim yapamazsınız' dedi. Ben de bunu yediremediğim için kendisine sözlü bir karşılık verdim. Kim olsa bunu kendisine yediremez. Ben o karşılığı verdikten sonra bu şahıs üzerime yürümeye başladı ve bir anda yumruk salladı bana. Ben ne olduğunu anlamadan geri çekildim, bana tekmeyle karşılık verdi. Ben de ekipmanların da ağırlığıyla beraber kendimi yerde buldum. Kendimi korumaya alarak en az hasarla oradan çıkmayı düşündüm. Birilerinin yardımı gelene kadar da o şekilde bekledim.
Yere düşmeden önce yüzüme bir yumruk yedim. Yere düştükten sonra da 5-6 kişilik grup tarafından sırtıma tekmeler yedim. Daha sonra oradaki basın mensubu arkadaşlarımız yetişmeye çalıştılar. Polis arkadaşlarımız gelip olaya müdahale etti ve bizi oradan alıp uzaklaştırdılar.
A Haber Muhabiri Çağdaş Şenlik:
Ayhan yere düşmeden önce kafama iki darbe alıp, ensemden tutulup yere yatırılmıştım. Kendimi oradan çıkartıp hemen uzaklaştırdım, soluma döndüğümde Ayhan'ı yerde gördüm ve ardından bana vurmaya çalışanlar Ayhan'a yöneldi ve dakikalarca tekmelediler. Acımasızca, insafsızca. Sanki bizi yıllardır tanıyıp düşmanlık benziyorlarmış gibi. 3 sivil polis bizi acil olarak oradan çıkardı. Hemen karakola gittik, karakolda ifademizi yazdırdık. Onun öncesinde de elbette hastaneye gittik. Ayhan'ın sırt bölgesinde ve belinde darp izlerine rastlandı. Benim de kafatasımın arkasında darp vardı bir de boynumda kızarıklık vardı.
Ayhan yerdeyken bana bağırdı 'lütfen kameraları al' diye, kamerayı ve canlı yayın cihazını almaya gittiğimde artık kullanılamaz halde olduklarını gördüm.
Biz elbette saldırıya uğradık ama karakola gittikten sonra habercilik refleksini sürdürdük. Bize saldıranları araştırmaya başladık, karakoldaki polislere sorduk, savcılığı aradık ve öğrendiğimiz şeyler bunun bir siyasi saldırı olduğunu gösterdi bize. Bulunduğumuz Ayazma Plajı'nda İBB'nin cankurtaranları görev yapıyor. Peki, bu cankurtaranlar neye göre orada görev yapıyor? Cankurtaranlar, İBB'ye bağlı. Bu bilgiyi ben elbette Şile Emniyeti'nden, Şile Belediyesi'nden aldım. Çünkü cankurtaranların önce Şile Belediyesi'ne bağlı olduğunu düşünüp, o noktada bulunan tanıdıklarımı aramıştım ama onlar İBB'ye ait olduğunu söylediler. Orada gördüğünüz 5-6 kişilik grup onların hepsi İBB'ye bağlı.
İlk saldırıyı gerçekleştiren cankurtaranın sosyal medyasını inceledik. Pek çok siyasi, provokatif eylemlerde bulunduğunu öğrendik. Saldırıdan sonra saldırıyı haklı görecek paylaşımlarda bulundu.
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