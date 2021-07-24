İBB cankurtaranlarından A Haber’e saldırı! Tepkiler peş peşe geldi

Gazeteci Harun Polat: Cankurtaranlar Şile'de A Haber muhabiri ve kameramanına saldırarak cana kast etti ancak gazetecilikten gelen Murat Ongun bir özür yerine bu paylaşımı yapıyor.

Gazeteci Yusuf Ziya Çataklı: Muhabirlere saldırmak görevini layıkı ile yapmak mıdır? Adı üzerinde cankurtaran, bunun için para alıyorlar. Görevlerini en iyi şekilde yapmalılar tabii ki ama görevlerini yapan gazetecileri dövmeden, sağa sola saldırmadan yapmalılar bunu…