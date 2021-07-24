İBB cankurtaranlarından A Haber’e saldırı! Tepkiler peş peşe geldi
İstanbul Şile'de denizde kaybolan kişilerle ilgili canlı yayın hazırlığı yapan A Haber ekibi CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedildi. İşte bu çirkin saldırıya siyasilerden ve gazetecilerden tepki yağdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar A Haber ekibine saldırıp muhabir ve kameramanı darbetti. Basın mensuplarına yönelik çirkin saldırıya tepki yağdı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber'in CHP ve İYİ Partililer tarafından hedef gösterildiğine dikkati çekti. Hasan Turan, "Hedef gösterirseniz iktidara geldiğimiz gün A Haber'e el koyacağız derseniz. A Haberi hedef gösterenler masum değildir." ifadelerini kullandı.
İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise sorumluluğun Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu söyledi. Çamlı, "Televizyon kanallarına saldırılması bunlara alışık değiliz. Ekrem ekibine sahip çıkmalı böyle belediyecilik olmaz." diye konuştu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Güler ise A Haber'in bilinçli olarak hedefe konulduğunu vurguladı. Ahmet Güler, "Muhabir ve kameramanlara karşı bilinçli saldırı yapılmaktadır." ifadelini kullandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy da A Haber'e yapılan saldırının talimatla yapılmış olabileceğini ifade etti. Eyüp Özsoy, "Belediye kontejanından mı İYİ Parti kontejanından mı yoksa çeşitli örgüt ve kişilerin talimatlarıyla böyle saldırı gerçekleştirdi." dedi.
MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan da özgürlük hepimiz için lazım diyerek saldırıyı kınadı. Taşdoğan, "Kendilerine gelince basın hürriyeti kendilerinden olmayanlar için bu kafa yapısı olamaz." diye konuştu.
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş "Özgürlük için dayanışma olmalı. Fikrime katılmayabilirsin özgürlüğü hayata geçirmek için hepimizin dayanışması lazım..." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise A Haber ekibine geçmiş olsun dileklerini illeti, "Bu ayıbı gerçekleştirenleri kınıyorum. Yargının saldırıyı gerçekleştirenlere ilişkin gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı, "Artık zıvanadan çıktılar. İBB militanları, Şile'de A Haber ekibine saldırdılar.
Durup dururken, ortada hiç bir sebep yokken. A Haber logosunu görünce çılgına döndüler. Kınıyorum. Bu belediye eşkıyalarına gereken ceza verilmeli" dedi.
A Haber'e yapılan saldırıla gelen tepkilerden bazıları:
Erem Şentürk: Yetki alanında olan insanları çete gibi gibi kullanıp gazetecilerin üzerine salıyorlar. Basit bir belediye yetkisiyle bile bu hale geldiler. Zihniyetleri problemli. A Haber ekibine yapılan saldırı kınamakla kalınmamalı sorumluluk hiyerarşisi yargıda hesap vermeli.
Gazeteci Harun Polat: Cankurtaranlar Şile'de A Haber muhabiri ve kameramanına saldırarak cana kast etti ancak gazetecilikten gelen Murat Ongun bir özür yerine bu paylaşımı yapıyor.
Gazeteci Yusuf Ziya Çataklı: Muhabirlere saldırmak görevini layıkı ile yapmak mıdır? Adı üzerinde cankurtaran, bunun için para alıyorlar. Görevlerini en iyi şekilde yapmalılar tabii ki ama görevlerini yapan gazetecileri dövmeden, sağa sola saldırmadan yapmalılar bunu…
Gazeteci Metin Girgin: Gazeteciye saldırıldı, görevini yapması engellendi. Özür dilemek yerine bu şehir eşkiyalarını savunmak hiç yakışmadı. Meslektaşıma yapılan saldırıyı ve bu ilkelliği savunanları esefle kınıyorum.
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi avukat Hasan Damar: Gazetecilere yani meslektaşlarına saldıranlar ile ilgili inceleme yapılması gerekirken savunup destek çıkıyorlar. Çünkü gazeteciler onlardan değil saldıranlar onlardan. Siyasi düşmanlık ve nefret iliklerinize kadar işlemiş."
AK Parti Kağıthane ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Söndür: Kameralar önünde muhabirlere saldırmışlar siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? En yakın göz doktoruna ve bir nöröjojiye başvurun!
Murat Sapmaz: Yine kanınız dondu mu Murat Fazilet durağı ve diğer yalanlarınızda dondugu gibi... Hayatınız yalan algı üzerine kurulu senin elemanlarına belliki talimatın var. Fazilet durağı ve diğer yalanlarınızı yolsuzluklarınızı 3-5 maaş alanları ortaya döken A Haber'e karşı düşmanlığınız var
İsa Akyasan: Cankurtaranlar can kurtarmakla mükelleftir, gazetecilere saldırmak da neyin nesi... İşi siyasi boyuta taşıyanlar ortada... Cankurtaran düşünün siyasi duruşundan ötürü gazetecilere saldırıyor, Boğulma tehlikesi geçirenin siyasi görüşünüze aykırı olduğunu bilseniz kurtarmazsınız.
İletişim Platformu: Saldırganlara sahip çıkmak, buna siyaset sosu katmak, bundan sonra olabilecek saldırılara da kapı aralamaktır. Bunu @istanbulbld Sözcüsünün yapması ise daha da vahimdir. Basın mensuplarını açık hedef yapan Sn.Murat Ongun, İBB personeli kaynaklı saldırılardan sorumlu olacaktır.
Şile'de görevini yapmaya çalışırken darp edilen @Ahaber ekibinden, özür dilenerek kapatılması gereken bu konuyu farklı mecralara taşıma isteği @istanbulbld Sözcüsü Sn. @Mrt_Ongun 'a yakışmamıştır. Tekraren diyoruz ki; Gazeteciler sizin kolay hedefiniz değildir.
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