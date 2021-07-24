24 Temmuz 2021, Cumartesi
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A Haber'e saldıranlar hakkında karar verildi! Gözaltına alınmışlardı
Şile'de A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk saldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların kimlikleri tespit edilmişti. Gözaltına alınan saldırganlar adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır saldırganların serbest bırakıldığını ifade etti. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...