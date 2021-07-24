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A Haber'e saldıranlar hakkında karar verildi! Gözaltına alınmışlardı

A Haber
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Giriş: 24.07.2021 18:07
Güncelleme:24.07.2021 18:10
Şile'de A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk saldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların kimlikleri tespit edilmişti. Gözaltına alınan saldırganlar adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır saldırganların serbest bırakıldığını ifade etti. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

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