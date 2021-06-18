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Son dakika: İzmir'de HDP binasına girerek 1 kişiyi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... 'in Konak ilçesindeki HDP binasına giren silahlı saldırgan bir kişiyi öldürdü. Emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan saldırgan işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Katilin HDP binasına giriş yaptığı ve saldırısının ardından yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: İzmir'de HDP binasına girerek 1 kişiyi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

'in Konak ilçesindeki HDP binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

KATİL BİNAYA BÖYLE GİRDİ

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

ELİNDE BÜYÜK BİR ÇANTAYLA İÇERİ GİRDİ

Öte yandan O.G.'nin HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde O.G.'nin ticari taksiden elinde büyük bir çantayla indiği, il binasına doğru yürüdüğü ve içeri girdiği anlar görüldü.

"KİMSEYE ZARAR VERMEDİM BİR KİŞİYE ATEŞ ETTİM"

O.G.'nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda ise polisle yaşamış olduğu diyalog kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., "Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor. Şüphelinin, polisle girdiği ilk diyalog sırasında sergilediği rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

"PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN..."

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.G.'nin (27), terör örgütü PKK'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

Polisin güvenlik önlemleri gece boyunca da sürdü.

Öldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan O.G'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şühpeli, adliyeye sevk edildi.

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