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İzmir'de HDP binasına saldırıda yeni gelişme | Saldırganın etkisiz hale getirilme anları ortaya çıktı

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Giriş: 17.06.2021 22:41
Güncelleme:17.06.2021 22:42
İzmir'deki HDP İl Binasında düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen O.G.'ye polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.

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