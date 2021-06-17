Son dakika haberi | İşte HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anı

"PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"



Emniyetteki işlemleri devam eden O.G'nin (27), terör örgütü PKK'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.