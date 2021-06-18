Burhanettin Duran’dan HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırı hakkında açıklama

HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyla ilgili tartışmalar sürüyor. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran, A Haber’de katıldığı Memleket Meselesi programında o saldırı için "provokasyon" tanımını yaptı. Duran, "Türkiye’nin istikrarına yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir" dedi.

HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran, A Haber'de katıldığı Memleket Meselesi programında o saldırı için "provokasyon" tanımını yaptı.

Duran, "Türkiye'nin istikrarına yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir" dedi.