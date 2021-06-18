18 Haziran 2021, Cuma
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Burhanettin Duran’dan HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırı hakkında açıklama
HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyla ilgili tartışmalar sürüyor. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran, A Haber’de katıldığı Memleket Meselesi programında o saldırı için "provokasyon" tanımını yaptı. Duran, "Türkiye’nin istikrarına yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir" dedi.
HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyla ilgili tartışmalar sürüyor.
SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran, A Haber'de katıldığı Memleket Meselesi programında o saldırı için "provokasyon" tanımını yaptı.
Duran, "Türkiye'nin istikrarına yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir" dedi.