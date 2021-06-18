18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Burhanettin Duran’dan HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırı hakkında açıklama

Burhanettin Duran’dan HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırı hakkında açıklama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2021 01:21
Güncelleme:18.06.2021 01:23
HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyla ilgili tartışmalar sürüyor. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran, A Haber’de katıldığı Memleket Meselesi programında o saldırı için "provokasyon" tanımını yaptı. Duran, "Türkiye’nin istikrarına yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir" dedi.

HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran, A Haber'de katıldığı Memleket Meselesi programında o saldırı için "provokasyon" tanımını yaptı.

Duran, "Türkiye'nin istikrarına yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir" dedi.

Saldırganın etkisiz hale getirilme anları ortaya çıktı SALDIRGANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLME ANLARI ORTAYA ÇIKTI
HDP binasına saldıran zanlının binaya giriş anı HDP BİNASINA SALDIRAN ZANLININ BİNAYA GİRİŞ ANI
Bahçeliden İzmirdeki saldırıyla ilgili açıklama BAHÇELİ'DEN İZMİR'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
HDP İzmir İl Başkanlığına saldırı! HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NA SALDIRI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin istikrarına yönelik bir saldırı
"Türkiye’nin istikrarına yönelik bir saldırı"
7 Şubat MİT kumpası sürecinde neler yaşandı?
7 Şubat MİT kumpası sürecinde neler yaşandı?
Öcalan'a 'diktatör' diyen kitaplara İBB'den engel
Öcalan'a 'diktatör' diyen kitaplara İBB'den engel
Bu hız bu işi erkenden bitirecek
"Bu hız bu işi erkenden bitirecek"
ABD'den S-400 açıklaması
ABD'den S-400 açıklaması
Saldırganın etkisiz hale getirilme anları ortaya çıktı
Saldırganın etkisiz hale getirilme anları ortaya çıktı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıyla ilgili açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıyla ilgili açıklama
Saldırıdan saniyeler önce böyle görüntülendi
Saldırıdan saniyeler önce böyle görüntülendi
Kovid-19 salgını geriliyor
Kovid-19 salgını geriliyor
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı
İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster