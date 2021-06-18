HDP il binasında silahlı saldırı "planlı provokasyon" mu? Muhalefetin erken seçim ısrarı neden?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin öne çıkan açıklamaları:

"Türkiye'de oynanmak istenen birtakım oyunlar var işin açıkçası. 2018 yılından beri Türkiye'nin ekonomisine yönelik ciddi saldırılar var. Avrupa'da ve Orta Doğu'da siyasi, sağlık ve ekonomik olarak ciddi çöküşler yaşandı ancak burada güçlenen tek ülke Türkiye oldu.

Dün HDP'ye yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Bu yapılanı asla doğru bulmuyorum, bu ülkede herkes kendini rahat şekilde ifade edebiliyor. Bu özgürlükler en fazla AK Parti döneminde getirildi. Ekonomik anlamda yapamadıklarını Türkiye'nin huzurunu bozmak için terörle yapmadıklarını siyasi anlamda provokasyonlar yaparak bu ülke üzerinde algı yapmaya çalışıyorlar.