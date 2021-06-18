HDP il binasında silahlı saldırı "planlı provokasyon" mu? Muhalefetin erken seçim ısrarı neden?
Dün İzmir’de HDP il binasında silah sesleri duyuldu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırının provokasyon olduğu değerlendirildi. Öte yandan muhalefetin ayrıştırıcı dili ve yatırımları tehdit dili gündemdeki sıcak yerini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise skandal açıklamalarına devam ediyor ve Türkiye’nin istikrar ortamını hedef alan erken seçim çağrılarını sürdürüyor. Peki silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? HDP İzmir il binasına saldırının perde arkasında ne var? Akşener ve Kılıçdaroğlu neden ayrıştırıcı dil kullanıyor? CHP ve İP'in "erken seçim" ısrarı neden? Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınını katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi değerlendirdi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin öne çıkan açıklamaları:
"Türkiye'de oynanmak istenen birtakım oyunlar var işin açıkçası. 2018 yılından beri Türkiye'nin ekonomisine yönelik ciddi saldırılar var. Avrupa'da ve Orta Doğu'da siyasi, sağlık ve ekonomik olarak ciddi çöküşler yaşandı ancak burada güçlenen tek ülke Türkiye oldu.
Dün HDP'ye yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Bu yapılanı asla doğru bulmuyorum, bu ülkede herkes kendini rahat şekilde ifade edebiliyor. Bu özgürlükler en fazla AK Parti döneminde getirildi. Ekonomik anlamda yapamadıklarını Türkiye'nin huzurunu bozmak için terörle yapmadıklarını siyasi anlamda provokasyonlar yaparak bu ülke üzerinde algı yapmaya çalışıyorlar.
Bir ülkede siyasi ve ekonomik istikrar varsa sorun teşkil etmiyor, Türkiye'nin önü açık ve bu yolda yürümeye devam edecek. Gereken çalışmalarla bu provokasyonun da perde arkasını göreceğiz.
Biz her zaman sahadayız ve alandayız. Vatandaşla görüşüyoruz siyasal anlamda bir sıkıntı yok, sağlık anlamında bir sıkıntı yok. Ekonomi alanında, iş gücü, sanayi ve askeri anlamda gayet başarılıyız.
Türkiye'de 2002 yılında kadar doğru düzgün altın çıkarılmıyordu şimdi önemli işle imza atılıyor. Altın rezervrleri, doğalgaz ve petrol rezervleri açıklanırken istikrar ortamı varken erken seçim nereden çıkacak?
Türkiye, kendi toprağına ve çakıl taşına sahip çıkar. Devlete bayrağa kem gözle bakanın gözünü oyarız. Erken seçim falan yok biz önümüze bakacağız. Biz işimizi yapacağız, Türkiye'nin geleceğine bakacağız.
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