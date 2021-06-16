Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi dersi

CNN International: İki lider baş başa görüştü. Biden "Bir dizi konuda nasıl ilerleyeceğimizi ayrıntılı bir şekilde tartıştık. Gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize eminim" dedi.

Wall Street Journal: Biden ve Erdoğan, ABDTürkiye ilişkilerini yeniden ayarlamak için buluştu.

CNBC: Erdoğan, Ankara'nın Moskova ile S-400 hava savunma sistemi için yaptığı anlaşmadan geri çekileceğine dair hiçbir işaret vermedi.