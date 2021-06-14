Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden NATO görüşmesi! İşte alınan son dakika kararları!

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"



NATO ittifakı olarak nasıl sürekli bir uluslararası havalimanın işletilmesi için görüşüyoruz. Türkiye tabii ki kilit rol oynuyor. Burada tam nasıl yapacağız karar vermedik. Bu NATO için çok önemli. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkımız arttı..