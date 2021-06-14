Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden NATO görüşmesi! İşte alınan son dakika kararları!
Son dakika haberi... NATO zirvesi için Brüksel'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin 1 saat 50 dakika sürmesi bekleniyor. Görüşmede çok sayıda başlık ele alınacak olup, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 krizi ve Biden'ın sözde soykırım iddialarının ön plana çıkacağı belirtildi.. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de bir görüşme gerçekleştiriyor.
Ayrıntılar geliyor...
İŞTE GÖRÜŞMEDEN GELEN İLK KARE
BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞMEYE YÖNELİK NE DEMİŞTİ?
ERDOĞAN: BU ÖNEMİN ALTINI ÇİZECEĞİZ
Başkan Erdoğan, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
NATO'DA TÜRKİYE MESAJLARI
Jens Stoltenberg, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi.
"TÜRKİYE'NİN ÖNERİSİ VAR"
Stoltenberg, "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" dedi.
"TÜRKİYE İÇİN..."
Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.
"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"
NATO ittifakı olarak nasıl sürekli bir uluslararası havalimanın işletilmesi için görüşüyoruz. Türkiye tabii ki kilit rol oynuyor. Burada tam nasıl yapacağız karar vermedik. Bu NATO için çok önemli. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkımız arttı..
MASADA GÜNDEME GELECEK BAŞLIKLAR
Erdoğan-Biden görüşmesinde ayrıca;
S-400 konusu
Suriye meselesi
ABD'nin YPG-PKK terör örgütlerine verdiği destek
Libya gibi konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.
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