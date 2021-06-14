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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden NATO görüşmesi! İşte alınan son dakika kararları!

Son dakika haberi... zirvesi için 'e giden Başkan Başkanı ile ikili görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin 1 saat 50 dakika sürmesi bekleniyor. Görüşmede çok sayıda başlık ele alınacak olup, ilişkilerin gerilmesine neden olan ve Biden'ın sözde soykırım iddialarının ön plana çıkacağı belirtildi.. İşte detaylar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden NATO görüşmesi! İşte alınan son dakika kararları!

Başkan Başkanı ile zirvesi için gittiği 'de bir görüşme gerçekleştiriyor.

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Ayrıntılar geliyor...

İŞTE GÖRÜŞMEDEN GELEN İLK KARE

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞMEYE YÖNELİK NE DEMİŞTİ?

ERDOĞAN: BU ÖNEMİN ALTINI ÇİZECEĞİZ

Başkan Erdoğan, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, Başkanı ile yapacakları görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamalarında "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 'ı unutturacak adımları da atmış oluruz." demişti.

NATO'DA TÜRKİYE MESAJLARI

Jens Stoltenberg, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNERİSİ VAR"

Stoltenberg, "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN..."

Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"

NATO ittifakı olarak nasıl sürekli bir uluslararası havalimanın işletilmesi için görüşüyoruz. Türkiye tabii ki kilit rol oynuyor. Burada tam nasıl yapacağız karar vermedik. Bu NATO için çok önemli. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkımız arttı..

MASADA GÜNDEME GELECEK BAŞLIKLAR

Erdoğan-Biden görüşmesinde ayrıca;

S-400 konusu

Suriye meselesi

ABD'nin YPG-PKK terör örgütlerine verdiği destek

Libya gibi konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.

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