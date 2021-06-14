NATO zirvesi sonrası Türkiye ABD ilişkilerinde tamirat başlayacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye ne zaman gidecek? Bülent Yavuz açıkladı

İLİŞKİLERDE TAMİRAT BAŞLAYACAK

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından ABD'li bir bürokratın iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir tamirat süreceğine gidileceğini ifade ettiğini belirten Yavuz, bazı sorunların üstüne gidileceğini ifade etti.