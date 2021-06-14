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NATO zirvesi sonrası Türkiye ABD ilişkilerinde tamirat başlayacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye ne zaman gidecek? Bülent Yavuz açıkladı

Başkan Recep Tayyip ile ABD Başkanı 'ın kapsamında yaptığı kritik görüşmenin yankıları sürüyor. Araştırmacı Yazar Dr. görüşme sonrası ilişkilerin seyrine yönelik 'e özel son derece önemli açıklamalarda bulundu. ABD basınının görüşmeyi nasıl yorumladığına değinen Yavuz, 'ın ABD'ye ne zaman gideceğini de açıkladı. Yavuz kritik görüşmeye yönelik ABD'li bir bürokratın iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir tamirat süreceğine gidileceğini ifade ettiğini belirtti. İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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NATO zirvesi sonrası Türkiye ABD ilişkilerinde tamirat başlayacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye ne zaman gidecek? Bülent Yavuz açıkladı

Araştırmacı Yazar Dr. Başkan Recep Tayyip ile ABD Başkanı 'ın yaptığı görüşme sonrası değerlendirmelerde bulundu.

ABD BASINI SON CÜMLEYE TAKILDI

Görüşmenin ABD basınını hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Yavuz, ABD'de görüştüğü gazetecilerin 'ın son cümlesine takıldığını ifade etti.

ERDOĞAN ABD'YE NE ZAMAN GİDECEK?

Yavuz "Başkan Erdoğan ABD'ye gidiş tarihine yönelik sonbahar aylarını işaret etmesinin ardından bu sürece kadar ilişkilerin daha gelişeceğini ve bir kucaklaşma olacağını ifade etti" dedi.

İLİŞKİLERDE TAMİRAT BAŞLAYACAK

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından ABD'li bir bürokratın iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir tamirat süreceğine gidileceğini ifade ettiğini belirten Yavuz, bazı sorunların üstüne gidileceğini ifade etti.

SÖZLER DEĞİL AKSİYON ÖNEMLİ

Biden'ın "Sözler değil aksiyonların önemli" cümlesinin altını çizen Yavuz, Biden ve Erdoğan için kendilerinin de belirttiği gibi "çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur" ifadelerini kullandı.

Yavuz bugünkü görüşmeyle ABD ile arasında olumlu rüzgarların eseceği yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

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