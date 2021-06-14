Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi skandal ifadeler! Amerikan Bloomberg'ten kabul edilemez yazı!

"Türkiye Batı'yı uzun bir süredir terk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini Batı'nın isteklerine karşı olan bir güç eksenine yaklaştırdı, bu ülkeler de Çin, Rusya ve İran. Ülkenin seçilmiş lideri olarak bu onun kararı. Fakat Erdoğan aynı zamanda Batı'nın askeri ortaklığı ve ekonomik birliklere üyelikleriyle korumayı da istiyor. Erdoğan Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalmasına devam etmesini istiyor fakat aynı zamanda birliğe zarar verebilecek silah sistemlerini satın alıyor ve diğer üye ülke liderlerine hakaret ediyor. AB ile karşılıklı güven ararken, milyonlarca mülteciyi Avrupa'ya salmakla tehdit ediyor."

TEK İSTEDİKLERİ KENDİ DEDİKLERİNİN OLMASI

Olaylara tek bir pencereden bakan ve Türkiye'nin taleplerini, ön plana koyduğu ulusal çıkarlarını görmezden gelen Bloomberg, "Erdoğan'a sabır az" diyecek kadar ileri gitti: