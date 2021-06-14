Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi skandal ifadeler! Amerikan Bloomberg'ten kabul edilemez yazı!
NATO Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Dünya Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesine kilitlenmişken Bloomberg'te skandal ifadelere yer verildi. Amerikan Bloomberg'te yayımlanan kabul edilemez yazıda "Batı, Türkiye'nin saldırganlığına toleransın sonuna gelindiğini göstermeli" ifadelerine yer verildi.
Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra liderler arasında gerçekleşecek olan ilk yüz yüze görüşme, saat 18.00'de başlayacak.
Biden, görüşmenin ardından TSİ 19.50'de kameraların karşısına geçecek ve bir basın toplantısı düzenleyecek.
BASIN TOPLANTISININ ANA GÜNDEMİ NATO ZİRVESİ OLACAK
İki liderin merakla beklenen görüşmesi, uluslararası basın tarafından da dikkatle takip edilecek.
ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'in yayın kurulu da bugün internet sitesi üzerinden bir başyazı yayınladı. Yayın kurulu imzalı makalede Biden'a çağrıda bulunurken, "Biden, Türkiye ile olan Gordiyon düğümünü kesmeli" başlığı kullanıldı.
RAHATSIZLIKLARI HALA DEVAM EDİYOR
Yazıda, Türkiye ve Başkan Erdoğan'a hadsiz suçlamalar yöneltilirken, alınan S-400'lerden duyulan rahatsız dile getirildi:
"Türkiye Batı'yı uzun bir süredir terk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini Batı'nın isteklerine karşı olan bir güç eksenine yaklaştırdı, bu ülkeler de Çin, Rusya ve İran. Ülkenin seçilmiş lideri olarak bu onun kararı. Fakat Erdoğan aynı zamanda Batı'nın askeri ortaklığı ve ekonomik birliklere üyelikleriyle korumayı da istiyor. Erdoğan Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalmasına devam etmesini istiyor fakat aynı zamanda birliğe zarar verebilecek silah sistemlerini satın alıyor ve diğer üye ülke liderlerine hakaret ediyor. AB ile karşılıklı güven ararken, milyonlarca mülteciyi Avrupa'ya salmakla tehdit ediyor."
TEK İSTEDİKLERİ KENDİ DEDİKLERİNİN OLMASI
Olaylara tek bir pencereden bakan ve Türkiye'nin taleplerini, ön plana koyduğu ulusal çıkarlarını görmezden gelen Bloomberg, "Erdoğan'a sabır az" diyecek kadar ileri gitti:
"Batı, Türkiye'nin saldırganlığına toleransın sonuna gelindiğini göstermeli. Bunu en iyi yapacak ortam da NATO, orada Erdoğan'a sabır zaten çok az. Erdoğan ve Biden bugün görüşecek. Erdoğan özellikle ABD karşıtı saldırgan sözleriyle gündeme gelmişti. Bu saldırganlık Başkan Donald Trump'ın toleransıyla karşılanmıştı. Fakat şimdi Biden sorumluluğu üstlenerek Erdoğan'a Türkiye'nin her ikisine de sahip olamayacağını açıkça göstermeli."
TEHDİT DİLİ
Makalede, Erdoğan'ın geçmişte ABD karşıtı açıklamaları olduğu belirtilerek, NATO'nun kuruluşunda üye ülkelerin kovulamayacağı hatırlatıldı. Fakat yazıda, "Türkiye'ye üye ülke olarak istenmediğini söylemenin farklı yolları var" yorumu yapılarak, Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulanmaya açıldı. Bloomberg, NATO'nun Türkiye topraklarındaki ayak izinin azaltılabileceğini yazarken, nükleer silahlar ve diğer stratejik parçaların da çekilmesinin olası olduğunu iddia etti.
"GORDİYON DÜĞÜMÜ" ÜZERİNDEN GÖZDAĞI
Öte yandan NATO'nun Türkiye'ye karşı silah satışını askıya alabileceği ve ekonomik yaptırım uygulayabileceğini yazan Bloomberg, "Biden NATO'nun kararlarıyla uyumlu olarak ABD olarak karar alabilir. Onun yönetimi zaten Türkiye savunma sanayine yönelik yaptırımların uzatılabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha sert cezaların da gündemde olduğunu söyledi. Bu durum hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler tarafından memnuniyetle karşılanacaktır" ifadesini kullandı.
Makale, "Büyük İskender'in kılıcını vurarak çözdüğü Gordiyon düğümünün olduğu yer, günümüz Ankara'sından bir saat uzakta. Türkiye'nin Batı ile olan ilişiğini kesmek ise çok daha açık bir taahhüt olur" ifadesiyle noktalandı.
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