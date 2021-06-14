Başkan Erdoğan-Biden zirvesinde dikkat çeken kitap: Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi
NATO Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile görüşmesi hakkında konuşan Biden, "Başkan Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan-Biden zirvesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait "Türkiye'nin Terörizmle Mücade" isimli kitabın yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, bu temasların ardından ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüştü.
"ERDOĞAN İLE İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Biden, "Başkan Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Başkan Erdoğan - Biden görüşmesinde masada bulunan bir kitap dikkatlerden kaçmadı.
TÜRKİYE'NİN TERÖRİZMLE MÜCADELESİ
Kritik zirvede masada olan kitap Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait "Türkiye'nin Terörizmle Mücade" isimli kitabı.
Kitapta, Türkiye'nin DEAŞ, YPG-PKK ile olan mücadelesine yer verilirken, Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı ev sahipliği konuları da yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait "Türkiye'nin Terörizmle Mücade" isimli kitabında PKK - YPG terörüne de geniş kapsamda yer veriliyor.
"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA AYRIM YAPIYOR"
Örgütün Suriye topraklarında YPG ve sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimleriyle faaliyet gösterdiğinin altının çizildiği kitapta "ABD bazı terör örgütlerini ve onların farklı ülkelerdeki uzantılarını terör örgütü olarak kabul etmekte, ancak bu tavrı tüm terör örgütleri açısından sergilememektedir. Bu durum, ABD'nin terör örgütleri arasında ayrım yaptığına işaret etmekte ve ABD terör örgütleri listesinde çelişkilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.
İşte kitapta terör örgütü PKK-YPG ile ilgili yer alan dikkat çeken detaylar;
PKK/YPG'NİN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SALDIRILARI
PKK/YPG terör örgütü kuruluşundan bu yana sadece güvenlik güçlerine saldırmakla kalmamış, binlerce masum sivile yönelik saldırılar da düzenlemiştir.
Yüzlerce bebek, çocuk, kadın, öğretmen, köylü ve çiftçi bu saldırılarda şehit olmuştur. Terör örgütü el yapımı patlayıcılar, mayınlar, bomba yüklü araçlar, canlı bombalar ve intihar saldırıları gibi onlarca farklı saldırıda bulunmuştur ve hedeflerine ulaşmak için her türlü yöntem ve eylemi kullanmaktan kaçınmamaktadır.
Türkiye, PKK'nın 1984 yılındaki ilk silahlı saldırısından bu yana bu kanlı örgüt tarafından vatandaşlarına yönelen teröre karşı hem ülke içinde hem de yurtdışında mücadele etmektedir.
PKK/YPG TARAFINDAN İŞLENEN İNSANLIK SUÇLARI
PKK/PYD Küresel Uyuşturucu Kaçakçılığı Ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik faaliyetler ve yapılan müdahaleler, PKK/KCK terör örgütünün uyuşturucu ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.
Yine, PKK/KCK terör örgütünü hedef alan terörle mücadele birimlerinin yürüttüğü birçok operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirilmiştir. Bu durum, terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığına ne ölçüde karışmış olduğunu açıkça göstermektedir. Uyuşturucu ile mücadele eden birimlerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda ortaya çıkan hususlar bu analizleri desteklemektedir ve PKK/KCK'nın uyuşturucu kaçakçılarından gelir elde etmekle kalmadığı, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığının tüm aşamalarında rol aldığı görülmüştür.
PKK/PYD'nin bir yılda uyuşturucudan elde ettiği gelir: 1.5 milyar dolar Avrupa'da satılan uyuşturucunun %80'i, en az bir aşamada terör örgütünün elinden geçiyor: Üretim, Uluslararası sevkiyat, Sokakta satış ABD, uyuşturucu ticaretinden büyük gelir elde eden terör örgütü PKK/PYD'yi destekliyor. Örgüt, ürettiği/elde ettiği uyuşturucuyu dünyanın pek çok ülkesinde satıyor.
Türkiye ve Avrupa şehirlerinde uyuşturucunun önemli bir bölümünü çocuklara sattırıyor.
PKK/PYD'nin Afrin'de 8 uyuşturucu imalathanesi bulunmaktaydı. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığından günde en az 550 bin dolar elde ediyordu. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamanda TSK ve TSK destekli SMO, Afrin merkezini terörden temizledi (18 Mart 2018).
PKK/PYD'nin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı kanalları kapandı. Uyuşturucu Ticareti Sorumluları: Avrupa'da bulunan; Zeyneddin Geleri, Remzi Kartal, Rıza Altun, Zübeyir Aydar gibi terör örgütü sorumluları yönetmektedir. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi 2009'da Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ı "özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı" ilan etti.
PKK/PYD'nin Uyuşturucu Güzergâhı:
Afganistan → Mahabad → Türkiye → Avrupa → ABD Lice → Türkiye → Avrupa → ABD Kuzey Irak → Yüksekova → Türkiye → Avrupa → ABD Suriye'nin Kuzeyi → Türkiye → Avrupa → ABD Afrin → Amanoslar → Türkiye → Avrupa → ABD Afrin → Lazkiye → Muğla → Yunanistan → Avrupa → ABD Deyrizor → Kamışlı → Aynel Arab → GKRY → Yunanistan → Avrupa → ABD
ÇOCUK SAVAŞÇILAR
Terör örgütü PKK/YPG, personel ihtiyacının bir bölümünü 18 yaşın altındaki çocukları zorla silâh altına alarak karşılamaktadır. Eğitim haklarından mahrum edilen bu çocuklar, genç yaştan itibaren terörist olarak yetiştirilmekte ve gelecekleri ellerinden alınmaktadır. Bu konu birçok uluslararası kuruluşun raporunda yer almıştır. Ancak terör örgütü bu yöntemi kullanmaktan vazgeçmemiştir ve örgüt içinde hala yüzlerce "çocuk asker" olduğu bilinmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi kuruluşlar, PKK/YPG'nin çocuk savaşçıları kullanarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmektedir.
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