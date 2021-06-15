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Başkan Erdoğan ile Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi dünya medyasında manşet oldu! Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden başlatma...

Son dakika haberlere göre Başka Recep Tayyip Erdoğan ile ABD lideri Joe Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi saniye saniye takip edildi. Liderler randevunun ardından olumlu ve verimli bir buluşma gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Erdoğan ABD'li mevkidaşını Türkiye'ye davet ettiğini duyurdu. Dünya medyası ise randevuda askeri işbirliği ve Ortadoğu'daki gelişmelerin öne çıktığını vurguladı.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:27
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Başkan Erdoğan ile Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi dünya medyasında manşet oldu! Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden başlatma...

Türkiye ve dünyanın haftalardır beklediği randevu sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden ilk yüz yüze görüşmelerini NATO zirvesinde gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan ile Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi dünya medyasında manşet oldu! Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden başlatma...

Joe Biden'ın başkan seçildikten sonra katıldığı ilk NATO zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deydi. İttifaka üye diğer ülke liderlerinin katıldığı zirveye ikili görüşmeler damgasını vurdu. Yaklaşık 1,5 yıl sonra düzenlenen ilk NATO zirvesinin ana gündemi, bir askeri süper güç olma yolunda ilerleyen Çin ile ittifakın karşısında kurulduğu Rusya'ydı.

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Başkan Erdoğan ile Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi dünya medyasında manşet oldu! Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden başlatma...

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump döneminde fazlasıyla gergin geçen NATO zirvesinin ardından, bu kez ittifakın Avrupalı üyeleri için hayli ılımlı bir atmosfer söz konusuydu. Joe Biden zirveye ayak basar basmaz "Avrupa'nın yanındayız" dedi, 1949 yılında kurulan uluslararası ittifak NATO'nun ABD'nin çıkarları açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

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Başkan Erdoğan ile Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi dünya medyasında manşet oldu! Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden başlatma...

Biden, Washington'da imzalanan ve NATO'yu kuran Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesinde tarif edilen ortak savunmayı 'kutsal bir yükümlülük' olarak gördüklerini söyledi. Bu madde, NATO'ya üyesi herhangi bir ülkeye saldırının, tüm NATO üyesi ülkelere yapılmış sayıldığını kayda geçiriyor.

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Başkan Erdoğan ile Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi dünya medyasında manşet oldu! Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden başlatma...

Zirve başlamadan önce 30 ülkenin liderleri aile fotoğrafı için objektiflerin karşısına geçti. ABD Başkanı Biden ve Başkan Erdoğan, ilk sırada yan yana poz verdi.