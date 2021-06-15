Başkan Erdoğan ile Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi dünya medyasında manşet oldu! Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden başlatma...

Son dakika haberlere göre Başka Recep Tayyip Erdoğan ile ABD lideri Joe Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi saniye saniye takip edildi. Liderler randevunun ardından olumlu ve verimli bir buluşma gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Erdoğan ABD'li mevkidaşını Türkiye'ye davet ettiğini duyurdu. Dünya medyası ise randevuda askeri işbirliği ve Ortadoğu'daki gelişmelerin öne çıktığını vurguladı.