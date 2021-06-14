Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde kirli oyun! İşte algı operasyonlarını çürüten görüntüler

Görüntülerde Biden Başkan Erdoğan'ın yanına geliyor ve Başkan Erdoğan da ayağa kalkara selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştiriliyor.

Altun paylaşımında, "Başkan Erdoğan bugün NATO zirvesinde Biden ile bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek." ifadelerine yer verdi.