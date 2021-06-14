Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde kirli oyun! İşte algı operasyonlarını çürüten görüntüler
Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, oturduğu sırada Biden ile selamlaşması esnasında çekilen fotoğraflar Fransız AFP ve İngiliz Reuters tarafından servis edilerek, 'Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği' şeklinde çirkin bir algı oluşturulmak istendi. Bu algı operasyonuna muhalefet medya ve FETÖ'cüler de çanak tuttu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı video Başkan Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen algı operasyonunu bozdu.
NATO Liderler Zirvesi Brüksel'de gerçekleştirildi
NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
REUTERS VE AFP'DEN ALGI OPERASYONU
Başkan Erdoğan oturduğu sırada Biden ile selamlaşması esnasında çelişen fotoğraflar Fransız AFP ve İngiliz Reuters tarafından servis edildi.
Reuters
AFP
Servis edilen Fotoğrafla 'Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği' şeklinde bir algı oluşturulmak istendi.
CHP YANDAŞI MEDYA VE FETÖ'CÜLER ÇANAK TUTTU
Algı operasyonuna CHP yandaşı Cumhuriyet, Oda TV gibi yayın organlarının yanısıra FETÖ'nün yayın organlarından kronos haber ve firari FETÖ'cü Emre Uslu da yaptıkları paylaşımla çanak tuttu.
ALGI OPERASYONUNU BOZAN GÖRÜNTÜ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun algı operasyonunu paylaştığı video Başkan Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen algı operasyonunu bozdu.
Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, görüntülerin tamamını paylaştı.
Görüntülerde Biden Başkan Erdoğan'ın yanına geliyor ve Başkan Erdoğan da ayağa kalkara selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştiriliyor.
Altun paylaşımında, "Başkan Erdoğan bugün NATO zirvesinde Biden ile bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek." ifadelerine yer verdi.
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