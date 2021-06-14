14 Haziran 2021, Pazartesi
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Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde kirli oyun! İşte algı operasyonlarını çürüten görüntüler

'deki Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanı ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, oturduğu sırada ile selamlaşması esnasında çekilen fotoğraflar ve tarafından servis edilerek, 'Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği' şeklinde çirkin bir algı oluşturulmak istendi. Bu algı operasyonuna muhalefet medya ve FETÖ'cüler de çanak tuttu. İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı video Başkan Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen algı operasyonunu bozdu.

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Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde kirli oyun! İşte algı operasyonlarını çürüten görüntüler

'de gerçekleştirildi

Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanı ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

REUTERS VE AFP'DEN ALGI OPERASYONU
Başkan Erdoğan oturduğu sırada ile selamlaşması esnasında çelişen fotoğraflar ve tarafından servis edildi.

Reuters


AFP

Servis edilen Fotoğrafla 'Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği' şeklinde bir algı oluşturulmak istendi.

CHP YANDAŞI MEDYA VE FETÖ'CÜLER ÇANAK TUTTU
Algı operasyonuna CHP yandaşı , gibi yayın organlarının yanısıra FETÖ'nün yayın organlarından kronos haber ve firari FETÖ'cü da yaptıkları paylaşımla çanak tuttu.

ALGI OPERASYONUNU BOZAN GÖRÜNTÜ
İletişim Başkanı Altun algı operasyonunu paylaştığı video Başkan Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen algı operasyonunu bozdu.

Altun üzerinden yaptığı paylaşımda, görüntülerin tamamını paylaştı.

Görüntülerde Biden Başkan Erdoğan'ın yanına geliyor ve Başkan Erdoğan da ayağa kalkara selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştiriliyor.

Altun paylaşımında, "Başkan Erdoğan bugün NATO zirvesinde Biden ile bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek." ifadelerine yer verdi.

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