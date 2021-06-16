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FETÖ’cü Ali Katırcıoğlu’nun şirketlerinin başkasının üstüne yapması işe yaramadı

bünyesindeki Katırcıoğlu şirketlerinin ortaklarına açılan davada mahkeme heyeti gerekçeli kararını belli oldu FETÖ’nün en önemli finansörlerinden olan firari iş adamı 'nun, şirketlerini başkalarının üzerine yapması işe yaramadı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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FETÖ’cü Ali Katırcıoğlu’nun şirketlerinin başkasının üstüne yapması işe yaramadı

'nün (FETÖ) en büyük finans kaynağı bünyesindeki Katırcıoğlu şirketlerinin ortaklarına açılan davada mahkeme heyeti gerekçeli kararını yazdı. Örgütün en önemli finansörlerinden olan ve "Kervancı Ali" lakabıyla tanınan firari işadamı 'nun, şirketlerini başkalarının üzerine yapması işe yaramadı.



Gerekçeli kararda, 'na (CMK) göre terör örgütünü fonlamada kullanılan bir şirketin, başkasının üzerinde bulunsa bile el koyma işlemi yapılabileceği vurgulandı. Yurtdışına kaçan Ali Katırcıoğlu'nun da kızı, damadı ve başka kişiler üzerine yaptığı Akasya ve Aksan isimli madencilik, enerji ve yapı şirketlerinin asıl sahiplerinin kendisi olduğu vurgulandı.



Mahkeme heyeti, arazisini de satın alıp elebaşı 'e hediye eden, 'da örgüt merkezi inşa eden Katırcıoğlu'nun başkaları üzerine yaptığı 3 şirkete CMK'nın 128. maddesine göre el konulduğunu kaydetti. Katırcıoğlu firari olarak aranırken, holding bünyesindeki Akasya ve Aksan isimli madencilik, enerji ve yapı şirketlerinin 8 ortağına dava açılmıştı.



Yargılamayı yapan . Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Katırcıoğlu'nun damadı 'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, kızı ve bir şirket ortağına "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası vermiş, 5 sanık ise beraat etmişti. Mahkeme heyeti, bu sanıkların ortağı olduğu 3 şirkete de el konulması kararı vermişti.

ELEBAŞINA ARAZİYİ VERDİ

Kararda, FETÖ elebaşısı Gülen'in kaldığı 'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan 400 dönümlük çiftlik arazisinin de el konulan şirketler üzerinden satın alınarak isimli kuruluşa bedelsiz bağışlandığı da belirtildi.

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