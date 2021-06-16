FETÖ’cü Ali Katırcıoğlu’nun şirketlerinin başkasının üstüne yapması işe yaramadı
Kaynak Holding bünyesindeki Katırcıoğlu şirketlerinin ortaklarına açılan davada mahkeme heyeti gerekçeli kararını belli oldu FETÖ’nün en önemli finansörlerinden olan firari iş adamı Ali Katırcıoğlu'nun, şirketlerini başkalarının üzerine yapması işe yaramadı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finans kaynağı Kaynak Holding bünyesindeki Katırcıoğlu şirketlerinin ortaklarına açılan davada mahkeme heyeti gerekçeli kararını yazdı. Örgütün en önemli finansörlerinden olan ve "Kervancı Ali" lakabıyla tanınan firari işadamı Ali Katırcıoğlu'nun, şirketlerini başkalarının üzerine yapması işe yaramadı.
Gerekçeli kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre terör örgütünü fonlamada kullanılan bir şirketin, başkasının üzerinde bulunsa bile el koyma işlemi yapılabileceği vurgulandı. Yurtdışına kaçan Ali Katırcıoğlu'nun da kızı, damadı ve başka kişiler üzerine yaptığı Akasya ve Aksan isimli madencilik, enerji ve yapı şirketlerinin asıl sahiplerinin kendisi olduğu vurgulandı.
Mahkeme heyeti, Pensilvanya arazisini de satın alıp elebaşı Fetullah Gülen'e hediye eden, Güney Afrika'da örgüt merkezi inşa eden Katırcıoğlu'nun başkaları üzerine yaptığı 3 şirkete CMK'nın 128. maddesine göre el konulduğunu kaydetti. Katırcıoğlu firari olarak aranırken, holding bünyesindeki Akasya ve Aksan isimli madencilik, enerji ve yapı şirketlerinin 8 ortağına dava açılmıştı.
Yargılamayı yapan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Katırcıoğlu'nun damadı Mehmet Demircan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, kızı Fatma Nuray Demircan ve bir şirket ortağına "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası vermiş, 5 sanık ise beraat etmişti. Mahkeme heyeti, bu sanıkların ortağı olduğu 3 şirkete de el konulması kararı vermişti.
ELEBAŞINA ARAZİYİ VERDİ
Kararda, FETÖ elebaşısı Gülen'in kaldığı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan 400 dönümlük çiftlik arazisinin de el konulan şirketler üzerinden satın alınarak Golden Generation Workship Retr isimli kuruluşa bedelsiz bağışlandığı da belirtildi.
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