AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz A Haber'de Başkan Erdoğan ile Biden'ın görüşmesini değerlendirdi

"ÖNEMLİ OLAN ANLAŞAMADIĞINIZDA..."

BMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Hem Sayın Başkanımız hem de ABD başkanı olumlu bir toplantı olduğunu dile getirdi. Tabii ki bu bütün sorunların anında gideceği anlamına gelmez. Belli başlı konularda anlaşıyorsunuz bazılarında ise anlaşamıyorsunuz. Bunlar gayet doğal. Önemli olan anlaştığınızda hızlıca yürümek anlaşamadığınız konularda ise diplomasi yolunu seçmek." şeklinde konuştu.