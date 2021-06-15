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AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz A Haber'de Başkan Erdoğan ile Biden'ın görüşmesini değerlendirdi

canlı yayınına bağlanan AK Parti Bingöl Milletvekili , Başkan ile arasındaki görüşmenin önemine değindi. Yılmaz yaptığı açıklamada Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin iyi olmasını istemeyenlerin olduğunu da vurguladı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz A Haber'de Başkan Erdoğan ile Biden'ın görüşmesini değerlendirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı , canlı yayınında 'a konuk oldu. AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz, ile arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

"İLİŞKİLERİN İYİ OLMASINI İSTEMEYENLER VAR"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Türk-Amerikan ilişkilerinin iyi olmasını istemeyenlerin olduğunu dile getirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Ülke için malesef ilişkilerin bozulmasından medet umanlar olduğu gibi ABD ile iyi ilişkileri Avrupa'da destekleyenler de var. Olumsuz ilişkiler üzerinden planları olanların olduğunu görüyoruz. Genel olarak olumlu bir tablo görüyoruz. 3. şahıslara başka bir şey söylemek düşmez." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ANLAŞAMADIĞINIZDA..."

BMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Hem Sayın Başkanımız hem de ABD başkanı olumlu bir toplantı olduğunu dile getirdi. Tabii ki bu bütün sorunların anında gideceği anlamına gelmez. Belli başlı konularda anlaşıyorsunuz bazılarında ise anlaşamıyorsunuz. Bunlar gayet doğal. Önemli olan anlaştığınızda hızlıca yürümek anlaşamadığınız konularda ise diplomasi yolunu seçmek." şeklinde konuştu.

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