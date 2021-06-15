Beyaz Saray'dan Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden görüşmesine ilişkin son dakika açıklaması! S-400 detayı!
Beyaz Saray Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dün NATO Zirvesi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada görüşmede S-400 konusunun gündeme geldiğini ancak S-400'ler ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını ifade edildi. İşte detaylar...
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dünkü görüşmesinde, S-400 konusunun gündeme geldiğini ancak S-400'ler ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını bildirdi.
Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden'ın Brüksel'den Cenevre'ye seyahat ettiği sırada başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Biden'ın dün Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, S-400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, "Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.
BİR BAĞLANTI YOK
Yetkili, "Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığı karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunda bir anlaşma sağlandı mı?" sorusunu ise "Hayır, S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok." diye yanıtladı.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
"Tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede, S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki savunma sanayisi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir, bunları ifade ettim. Tabii bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaklar."
PAKİSTAN VE MACARİSTAN'I YANIMIZA ALMAK İSTİYORUZ
Erdoğan, Biden ile görüşmesinde Kabil Havaalanı'nın durumunu görüşüp görüşmediğine ilişkin sorusu üzerine, Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık, net olarak Biden'a ifade ettiğini belirterek, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor." diye konuştu.
Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret eden Erdoğan, "Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil." ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN ÖNERİSİ VAR"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" demişti.
"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"
NATO ittifakı olarak nasıl sürekli bir uluslararası havalimanın işletilmesi için görüşüyoruz. Türkiye tabii ki kilit rol oynuyor. Burada tam nasıl yapacağız karar vermedik. Bu NATO için çok önemli. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkımız arttı
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