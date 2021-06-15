Beyaz Saray'dan Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden görüşmesine ilişkin son dakika açıklaması! S-400 detayı!

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede, S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki savunma sanayisi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir, bunları ifade ettim. Tabii bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaklar."