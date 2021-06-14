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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında önemli görüşme

Son dakika haberi... Başkan 'ın, kapsamında Başbakanı ile görüşmesi başladı. Erdoğan ve Miçotakis Brüksel'de bir araya geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında önemli görüşme

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi başladı.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis, Brüksel'de bir araya geldi.

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