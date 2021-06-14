Başkan Erdoğan, NATO’da dünya liderleriyle görüşüyor muhalefet otobüs kavgası yapıyor

İmdada çekici yetişti. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bu görüntüler üzerine Memleket Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi hedef aldığı ''Para ile parti kurduruluyor'' iddiasını hatırlattı. CHP yönetimi sert sözlerle eleştirdi.