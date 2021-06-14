Başkan Erdoğan, NATO’da dünya liderleriyle görüşüyor muhalefet otobüs kavgası yapıyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Türkiye turunda kullandığı seçim otobüsünün yolda kalması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı "para ile parti" tartışmalarını yeniden başlattı. Memleket Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek, “Hazineden, 10 yılda 1,5 milyar lira alıp, 10 seçim kaybedenlere gülsünler!'' diyerek CHP’liere tepki gösterdi. Muhalefet bunları konuşurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde dünya liderleriyle görüşmeler yapıyor.
Ankara'dan, İstanbul'a il başkanlığı açılışı için giderken motor arızası nedeniyle yolda kaldı. İmdada çekici yetişti.
Muharrem ince'nin yolda kalan otobüsü ''para ile parti kurduruluyor'' tartışmasını yeniden alevlendirdi. İnce'nin A Takımı CHP'lilere ateş püskürdü.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin Türkiye turunda kullandığı seçim otobüsü Ankara'dan, İstanbul'a il başkanlığı açılışı için giderken motor arızası nedeniyle yolda kaldı.
İmdada çekici yetişti. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bu görüntüler üzerine Memleket Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi hedef aldığı ''Para ile parti kurduruluyor'' iddiasını hatırlattı. CHP yönetimi sert sözlerle eleştirdi.
Mehmet Ali Çelebi de CHP'lilere, ''Gurur duydum partimizle. Yollarda kalsak da mücadelemiz sürecek'' sözleri ile tepki gösterdi.
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