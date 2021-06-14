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Başkan Erdoğan, NATO’da dünya liderleriyle görüşüyor muhalefet otobüs kavgası yapıyor

Genel Başkanı 'nin turunda kullandığı seçim otobüsünün yolda kalması, Genel Başkanı 'nun ortaya attığı "para ile parti" tartışmalarını yeniden başlattı. Memleket Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı , “Hazineden, 10 yılda 1,5 milyar lira alıp, 10 seçim kaybedenlere gülsünler!'' diyerek CHP’liere tepki gösterdi. Muhalefet bunları konuşurken Başkan , zirvesinde dünya liderleriyle görüşmeler yapıyor.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Başkan Erdoğan, NATO’da dünya liderleriyle görüşüyor muhalefet otobüs kavgası yapıyor

'dan, 'a il başkanlığı açılışı için giderken motor arızası nedeniyle yolda kaldı. İmdada çekici yetişti.

'nin yolda kalan otobüsü ''para ile parti kurduruluyor'' tartışmasını yeniden alevlendirdi. İnce'nin A Takımı 'lilere ateş püskürdü.

Genel Başkanı İnce'nin turunda kullandığı seçim otobüsü Ankara'dan, İstanbul'a il başkanlığı açılışı için giderken motor arızası nedeniyle yolda kaldı.

İmdada çekici yetişti. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bu görüntüler üzerine Memleket Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı , Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi hedef aldığı ''Para ile parti kurduruluyor'' iddiasını hatırlattı. CHP yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

de CHP'lilere, ''Gurur duydum partimizle. Yollarda kalsak da mücadelemiz sürecek'' sözleri ile tepki gösterdi.

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