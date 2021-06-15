Son dakika: Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi! ABD Başkanı: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir işbirliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyorum.

Sayın Biden'la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda işbirliğimizi artıracağız. Türkiye ile ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine işbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz.

Türkiye ile ABD'nin bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inanıyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede önemli adımlar ve işbirliği zeminini artırma yönündeki kararlılıklarını vurguladıklarını açıkladı.