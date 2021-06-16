Kanal İstanbul'da gurur günü! İlk görüntüler geldi

SIRF MUHALİF OLMAK İÇİN YAPILAN ESERLERİ GÖRMÜYORLAR

YILMAZ BARLAS: Cumhurbaşkanımız her zaman Türkiye'nin güçlü bir devlet olmak için çağ atlayacağını, atılım yapacağını söylüyor. Bunun için bu projenin yapılması gerekiyorsa olacak. Bu projenin faydaları var. Bizler için, köyümüz, hükümetimiz ve devletimiz için iyi olacak. Sırf muhalif olmak için yapılan eserleri de görmüyorlar.