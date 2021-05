CHP'li İBB’nin sorumluluğundaki 978 at kayıp! Para karşılığı satıldı mı? Telef mi edildi?

"İBB SORUMLULUĞUNDA GÖNDERİLEN 978 AT NEREDE?"

İBB sorumluluğunda gönderilen atlarla ilgili hiçbir resmi kayıt bulunmadığına dikkat çeken Altunay, "Halihazırda İBB'nin adalardaki ahırlarında 120 at var. 102 at da farklı illere gönderilmişti. Geriye kalan 978 atın ise nerede olduğu meçhul. Sadece Hatay Dörtyol'a gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp. Müdürlüklerimizin sorumluluğunda gönderilen atların nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu belli. Ancak İBB tarafından farklı yerlere sevk edilen 978 atın nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu belli değil." ifadelerini kullandı.