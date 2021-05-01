CHP'li İBB’nin sorumluluğundaki 978 at kayıp! Para karşılığı satıldı mı? Telef mi edildi?

"ATLARIN PARA KARŞILIĞI SATILDIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR"

İBB Başkanının sosyal medya paylaşımını hatırlatan Altunay, "İBB Başkanı, 'Atları satın aldık, bakımlarını yaptık, sağlık kontrollerini yaptık, ilgili kurumlara sevkiyatına da başladık. Şimdi atlarımız yuvalarında. Güvenli ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar.' demişti. Şimdi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak soruyoruz;

1 Atların uygun yaşam koşullarına sahip yerlere ulaştırılması süreci İl Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden gayet sağlıklı, kontrollü ve resmi kayıt usulüyle yönetilirken neden ani bir kararla müdürlük devre dışı bırakıldı?

2- Resmi kurumlar aradan çıkarılınca bu atların sevkiyatı kimler üzerinden yapılmıştır?