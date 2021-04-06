İBB'nin Büyükada'daki at hapishanesine tepki! İBB atları ölüme terk etti

"İSPARK AHIRLARINDA 100 - 130 CİVARI AT BİZDEN VE BAHARDAN UZAK, HAPİS HAYATI YAŞIYOR"

Adaların Atları Platformu adına basın açıklaması yapan Dolunay Varol, "Şubat 2020'de Adalar ilçesindeki atların neredeyse tamamını satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu atların çok mutlu ve özgür olduğu şeklinde yayınlar yapıyor ve yaptırıyor. Oysa atların durumunu sürekli olarak yerinde takip eden bizler, atların büyük bölümünün Büyükada'daki İBB İSPARK ahırından dışarıya çıkarılmadığını biliyoruz. Çok sayıda atın bu nedenle öldüğüne tanığız. Büyükada İBB İSPARK ahırlarında 100 - 130 civarı at bizden ve bahardan uzak, hapis hayatı yaşıyor. Oysa 2019'un sonunda Adalar'da 1.700 civarında at yaşıyordu. İBB bu atların toplam 1.179'unu satın aldığını açıkladı. Aldığı atların 860'ını ada dışına gönderdi" dedi.