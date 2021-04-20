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Son dakika: MHP'den İBB'den at alan Fadıl Keskin hakkında flaş karar

Son dakika haberleri... , 'nden aldığı atlar nedeniyle soruşturmaya muhatap olan Belediye Başkanı ’in partiden istifasının işleme konulduğunu duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: MHP'den İBB'den at alan Fadıl Keskin hakkında flaş karar

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasının kabul edildiğini duyurdu.

MHP'li Sadir Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği 100 atın kaybolmasıyla gündeme gelen Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

Durmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı atlar nedeniyle, adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

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