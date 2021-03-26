Biz Adaların Atları Platformu olarak bunların denetlenmesini, kötü durumda olanların Adalar'a geri getirilmesini istiyoruz. Adalar'da İSPARK'ta Büyükada ahırında tutulan atların atlı zabıta olarak kullanılan 10 tanesi dışında, hiçbiri o ahır alanından dışarıya çıkmadı. Bir yılı aşkın süredir. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor. Oraya bile her gün çıkarılmıyorlar. Ve çok uzun sürelerle zincirlere bağlı olarak tutuldukları için maalesef" dedi.