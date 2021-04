Türkiye kadına şiddetle savaşıyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rakamları açıkladı

TÜRKİYE HER ALANDA BAŞARILI ADIMLAR ATIYOR

Türkiye'nin 21. yüzyılın başında öncelikle altyapı ve trafik konusunda çalışmalar yaptığını belirten Soylu, Türkiye'nin can kayıplarını ve terör örgütlerine katılımı azalttığını söyledi. Soylu, 15 Temmuz'dan sonra tüm güvenlik stratejisini değiştiren Türkiye'nin, güvenlik, dış politika, demokrasi, vesayete karşı verdiği mücadelede elini attığı her meseleden olumlu netice aldığını belirtti.