Türkiye kadına şiddetle savaşıyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rakamları açıkladı

Soylu, bilhassa kelepçe konusunda karar sayısının mutlaka artırılması, ilgili birimlerin süreçlere dahil edilmesi ve vakaların dikkatli şekilde izlenmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Tedbir vakalarıyla ilgili de başka bir değerlendirmem var. Tedbir vakası verildi. Hadi biz elektronik kelepçeyi takip ediyoruz ama elektronik kelepçeyi takip etmediğimiz durumlarda şu vakalarla karşılaşıyoruz. Eşler arasında uyumun ve tekrar bir arada olmanın arzusu ve tesisinin isteğiyle birlikte bazen evlerde bir araya geliniyor. İşte maalesef olaylara baktığımızda iyi niyetle, özellikle kadınların iyi niyetiyle, erkeklerin bu konuda hakikaten samimi bildirimlerde bulunmasından hemen sonra birçok meselede ve vakada maalesef bunun acı sonuçlarını görüyoruz. Peki biz sizden ne istiyoruz? Her tedbir, özellikle tedbir vakasında ve her olayda, yani ayrışma olduktan ve uzaklaştırma verildikten, tedbir alındıktan sonra özellikle mağdurları yani kadınları arayıp eğer böyle bir ilgi kurulacaksa, bunu çok arzu ediyorlarsa kolluk güçlerine haber versinler. Biz mahallin yanında ve yakınında olalım, bu büyük bir caydırıcılık tesis edecektir."