Türkiye hedeflerine ulaşacak! Başkan Erdoğan: Kardeşlik kuşağı planları bozacak

"VİZYONSUZLAR KOROSUNA HİÇBİR ZAMAN KULAK ASMADIK"

Başkan Erdoğan, sadece ulaştırmada değil savunma sanayisinden sağlığa birçok alanda benzer bir tablonun söz konusu olduğunu dile getirdi.

En son koronavirüs salgını döneminde şehir hastanelerinin nasıl hayat kurtardığının hep beraber görüldüğünü anımsatan Erdoğan, şunları ifade etti:

"İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı yani her alanında bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Şayet biz, siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhaliflere itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Ne Avrasya Tüneli'ni ne Zigana Geçidi'ni ne de bugün dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen İstanbul Havalimanı'nı yapabilirdik ama biz, bu vizyonsuzlar korosuna hiçbir zaman kulak asmadık. Onların ülkemiz için kurduğumuz hayallerimizle aramıza girmelerine müsaade etmedik. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamları, doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Türkiye ekonomisi, kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır. Büyüme rakamlarının ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, sadece ekonomi ve yatırımlarda değil temel hak ve özgürlüklerde de çok büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.