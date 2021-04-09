09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan duyurdu: İstanbul'da 1.5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan duyurdu: İstanbul'da 1.5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı , ’da son 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 bin 13 kişinin tutuklandığını ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan duyurdu: İstanbul'da 1.5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelindeki narkotik suç istatistiklerini yayınladı.

İstanbul'da son 3 aydaki 11 bin 648 uyuşturucu operasyonunda 17 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Soylu, 2 bin 13 şahsın tutuklandığını ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Soylu, zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve tüm personeline tebriklerini iletti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA