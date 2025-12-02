Beyaz Saray Trump'ın MR sonucunu paylaştı! Peki sağlık durumu nasıl?
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın MR sonucunu sosyal medya hesabından yaptığı bir yazılı açıklama ile duyurdu. "Çok iyi" başlığıyla yayınlanan paylaşımda "Tüm önemli organlar çok sağlıklı görünüyor." denildi. Trump'a yapılan değerlendirmenin standart olduğu ve genel sağlık durumunun çok iyi olduğunun altı çizildi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın manyetik rezonans görüntüleme (MR) sonuçlarına göre "genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu" açıkladı.
Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, Trump'ın MR sonuçlarına ilişkin Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella'nin değerlendirmesine yer verildi.
KALP DAMARIN DURUMU...
Açıklamada, taramanın önleyici nitelikte olduğu ve genel sağlık durumunu doğrulamak için yapıldığı belirtilerek, "Trump'ın kardiyovasküler (kalp ve damarlara ilişkin) görüntüleme sonuçları oldukça normal." ifadelerine yer verildi.
"Tüm önemli organlar çok sağlıklı görünüyor" denilen açıklamada, bu düzeyde bir değerlendirmenin "standart" olduğu ve "(Trump'ın) genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu doğruladığı" aktarıldı.
NYT'DEN ÇARPICI TRUMP İDDİASI
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, 79 yaşındaki Trump'ın ilk başkanlık dönemi ile şu anki başkanlık performansını kıyasladığı makale, kamuoyunda gündem olmuştu.
NYT, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başlayan ilk başkanlık dönemine kıyasla bu yıl kamuoyu önüne yaklaşık yüzde 40 daha az çıktığını ve Oval Ofis'teki mesaisine ortalama olarak daha geç başladığını gösteren verileri kıyaslamıştı.
"TRUMP'IN ENERJİSİ AZALDI"
Trump'ın önceki döneme göre daha fazla uluslararası seyahate gittiği ve fiziksel muayenelerinin oldukça iyi olduğu belirtilen haberde, bununla beraber ABD Başkanı'nın "enerjisinin yaşına bağlı olarak" azaldığı iddia edilmişti.
ABD Başkanı Trump ise NYT'nin haberinin tamamen "karşıtlık" üzerine kurulu olduğunu savunarak, "Enerjimin azalacağı bir gün elbette gelecek, bu herkesin başına gelir, ancak kısa süre önce yapılan mükemmel fiziksel muayene ve kapsamlı bilişsel testimin sonucuna göre şu anda kesinlikle öyle değil." görüşünü paylaşmıştı.
