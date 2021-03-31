İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Namussuzlar, alçaklar, 1500 dolara insan bedeni satanlar...

"İNSANLIĞA YAKIŞAN BİR POLİTİKADIR"

Suriye'de 10 yıldır gördüklerimiz, sırt dönme, yüz çevirme, göçmenleri çırılçıplak elleri kelepçeli denize atmak...

Virüsten korkmayan Batı, göçmenden korkmuştur. İstikrarsızlıktan Batı açıkça nemalanmıştır. Göç politikamızı eleştirenlere söylemek isteriz ki, ekonomik sayiklerle elimizde hesap makinesi ile bunu yapmış değiliz. Biz kültürel bağımız olan o insanlara ölümden kaçarken kucak açtık. Batı gibi onları sömürmedik, onlara sömürü aracı olarak bakmadık. Madenlerinden, topraklarından istifade etmek için tarihe kara bir leke sürmedik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde ortaya koyduğumuz bu politika doğru, insanlığa yakışan bir politikadır.

"DÜNYA BİZİ Mİ KANDIRIYOR?"

İnsanlarda infial oluşturmaya yönelik boş söylemlerin ne uygulanabilirliği ne de faydası yoktur. Doğu'da karlar eriyince o karların altından cesetler çıkacak. Hangi anne, hangi baba, hangi evlat, hangi eş bu tabloya sürüklenmek, sürüklemek ister? Hangi biriniz çoluk çocuğunuz ile meçhule gidersiniz? Adalete, suya, eğitime uzaklar da onun için bunu yapıyorlar. Gelir eşitsizliği var da onun için. Büyük bir göç hareketi başlıyor.

Dünya milyarlarca insanın suya uzaklığını bilmiyor mu? Mikroçipler üreten dünya gerçekten bunu bilmiyor mu? Bizi mi kandırıyor? Şunu biliniz, biz doğru yolda gidelim, yardımcı olacak olan Allah'tır.