Son dakika: İstanbul'un kaç günlük suyu var? İşte kar yağışının ardından barajlardaki son durum

Baraj doluluk oranların yüzde kaç seviyesine indiğinde tehlike sinyali anlamına gelir?



Mayıs ayında yüzde 20'lerde kalırsak bu büyük bir alarm diyebilirim. Umarım olmaz, ama o seviyede kalırsa yazın suyumuz bitebilir diyebiliriz.



Günlük su tüketimimizi bu denklem içinde nereye koymalıyız?



İstanbul'daki su tüketimini kişi başına böldüğümüzde yaklaşık 200 litre/gündür. Tabii ki burada işyerlerindeki tüketimler de dâhil. Benim yaptığım hesaplara göre kişi başı 50 litre/gün yeterli olmakta. İşyerlerinde farklı amaçla kullanımlar hariç eğer biz kişi başı su tüketimimizi 50 litre/gün seviyesine düşürebilirsek İstanbul'da günlük su tüketimi 1 milyon metreküpün altına düşecektir. Bu durumda Melen ve Yeşilçay'dan gelen sular bile yeterli olabilir.

(Not: 1 metreküp su 1000 litre ediyor. Örneğin bulaşık makinesi bir seferde ortalama 15 litre su harcarken, elde yıkamada bu miktar 125 litreye kadar çıkıyor. Çamaşır makinesi modeline programına bağlı olarak her kullanımda 35-70 litre su tüketiyor. Bir sifon her çekildiğinde 6 ila 10 litre su akıyor.)