Son dakika: İstanbul'un kaç günlük suyu var? İşte kar yağışının ardından barajlardaki son durum

Neden bir gün yaz, ertesi gün kış yaşıyoruz?

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,04, Terkos'ta yüzde 46,05, Sazlıdere'de yüzde 23,80, Alibey'de yüzde 53,86, Büyükçekmece'de yüzde 50,37, Ömerli'de yüzde 55,02, Darlık'ta yüzde 54,11, Elmalı'da yüzde 53,70, Kazandere'de yüzde 65,63 ve Pabuçdere'de yüzde 31,96 olarak kaydedildi.



Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 415 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 670 bin metreküp oldu.

Peki tüm bunların doğrultusunda şimdilik ortaya çıkan bu iyi tablo, önümüzdeki 4-5 ay için yeterli mi? Önümüzdeki süreçte barajlardaki doluluğa etki edecek kadar yağışlar bekleniyor mu, yazın kuraklık tehlikesi yaşar mıyız?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros anlattı.