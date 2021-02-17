Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir?

Son dakika... İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İstanbul'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, etkili olan kar yağışı sonrası yükselişe geçti. Bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da yağışlı hava sonrası yüzler güldü. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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