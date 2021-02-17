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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir?

Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir?

Son dakika... İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İstanbul'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, etkili olan kar yağışı sonrası yükselişe geçti. Bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da yağışlı hava sonrası yüzler güldü. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 10:36
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Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir?

Son dakika... İstanbul barajlarında son durum nedir? Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde yağış tipi şeklinde görülüyor. İstanbul'da etkili olan yağışı hava sonrası baraj doluluk oranı yükselmeye başladı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, baraj doluluk oranı yüzde 48,28'e yükseldi.

İşte gün gün baraj doluluk oranları:

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Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir?

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

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Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir?

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

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Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Şubat kar yağışı sonrası barajlarda son durum nedir?

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28