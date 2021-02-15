Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İstanbul barajlarında son durum: 2021 baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Kar yağışı sonrası... Son dakika: İstanbul barajlarında son durum: 2021 baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Kar yağışı sonrası... Son dakika... İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar oldu? Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda başlayan yağmur ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kentin beyaz örtüye bürünmesinin ardından gözler baraj doluluk oranına çevrildi. Kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Peki, kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum nedir? 2021 baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 15.02.2021 13:24
Son dakika... Kar yağışı sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranı ne oldu? Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranını gören İstanbul'da yağmur ve kar yağışları yüzleri güldürdü. Son iki gündür etkili olan kar yağışı sonrasu barajların doluluk oranı yükselmeye başladı. İSKİ'nin resmi internet adresi üzerinden güncel veriler paylaşıldı. Peki, kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum nedir? 2021 baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, barajlardaki doluluk oranını artırdı. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.
İstanbul'daki barajların son doluluk oranları şu şekilde:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?
15 Şubat itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53,09 oldu.
Büyükçekmece Barajı'nda doluluk oranı yüzde 49,66 oldu.
Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53,84 oldu.
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 54,28 oldu.
Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 23,26 oldu.
Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 45,25 oldu.
YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU
İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, yağışlı havayla yeniden artışa geçerek yüzde 47,20'ye yükseldi. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlı yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 28,04 arttı.