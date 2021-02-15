Son dakika: İstanbul barajlarında son durum: 2021 baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Kar yağışı sonrası...

Son dakika... İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar oldu? Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda başlayan yağmur ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kentin beyaz örtüye bürünmesinin ardından gözler baraj doluluk oranına çevrildi. Kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Peki, kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum nedir? 2021 baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 13:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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