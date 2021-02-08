Muharrem İnce bugün CHP'den istifa ediyor: FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum

YOLUMU AYIRIYORUM

Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır.

Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti" diyenlerle yolumu ayırıyorum.

ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum. CHP'den istifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmıştır. TBMM'de İyi Parti'den sonra en büyük grup bizim olacak. CHP artık tabeladan ibaret bir parti.