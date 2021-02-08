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Muharrem İnce bugün CHP'den istifa ediyor: FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum

Memleket Hareketi ile partileşme kararı alan , 'da basın toplantısı düzenledi. 'nin artık bir tabeladan ibaret olduğunu belirten İnce, "Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri Sarozcuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye malesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum." diyerek istifasını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Muharrem İnce bugün CHP'den istifa ediyor: FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum

Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve 'den istifa edeceğini açıklayan , 'da basın toplantısı düzenledi.

Muharrem İnce bugün CHP'den istifa ediyor: FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum MUHARREM İNCE BUGÜN CHP'DEN İSTİFA EDİYOR: FETÖ'CÜLERİ SOROSÇULARI KORUYANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yakın zamanda partimizin genel merkezinde sizleri ağırlayacağız.

Biz Türkiye'ye seçenek olacağız.

Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz.

Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Muhalefet istifa etmelidir.

(Kılıçdaroğlu'na) 'İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun?

YOLUMU AYIRIYORUM

Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır.

Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti" diyenlerle yolumu ayırıyorum.

ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum. CHP'den istifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmıştır. TBMM'de İyi Parti'den sonra en büyük grup bizim olacak. CHP artık tabeladan ibaret bir parti.

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