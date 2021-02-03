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Ankara kulislerinden son dakika: CHP'de Muharrem İnce istifaları! 3 vekilin ardından hangi illerde toplu istifa olacak? Muhittin Böcek de CHP'den istifa edecek mi?

A Haber
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Giriş: 03.02.2021 14:48
Güncelleme:03.02.2021 14:52
Son dakika haberi... CHP'de 3 milletvekili istifa ederek Muharrem İnce'nin saflarına katıldı. Ankara kulislerinde CHP'den aday gösterilmeyen belediye başkanları ve bazı illerde toplu istifalar yaşanacak. Peki 3 milletvekilinin ardından hangi illerde toplu istifa olacak? Muhittin Böcek de CHP'den istifa edecek mi? Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları şu şekilde:

Muharrem İnce'nin önümüzdeki günlerde istifa edeceğini açıklamasının ardından kulisler de hareketlendi. Şu ana kadar 3 milletvekili bir belediye başkanı CHP ile yollarını ayırdı ve Muharrem İnce ile hareket etme konusunda karar aldılar. Önümüzdeki günlerde bu istifaların geleceği zaten günlerdir konuşuluyordu. Özellikle Ege ve Trakya'da CHP'nin güçlü olduğu iller ve ilçelerde kopuşların yaşanacağı belirtiliyor.

Örneğin Kırklareli'de malum mevcut belediye başkanı son yerel seçimlerde Muharrem İnce'ye yakın olması nedeniyle belediye başkanı adayı gösterilmememişti ve bağımsız olarak yarıştı, başkanlığı yeniden kazandı. O ismin yani Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun da Muharrem İnce'yle birlikte hareket edeceği tahmin ediliyor. Tabii sadece o değil, onunla birlikte CHP'deki Kırklareli il ve ilçe örgütlerinde de bir istifa furyasının yaşanacağı gelen bilgiler arasında.

Akdeniz'de Antalya'da mevcut Muhittin Böcek'in CHP'den istifa edileceği kulislerde konuşuluyor. Onunla birlikte ilçe ve il örgütlerinde de istifaların geleceği iddialar arasında.

Tabii CHP yönetimi de gelişmeleri yakından takip ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde CHP'nin örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, il başkanlarına bir mesaj gönderdi. İkna mesajı olarak nitelendirebiliriz. Çünkü Oğuz Kaan Salıcı, mesajında, "Kafası karışan varsa bu noktada bu isimleri ikna edelim" diyerek il başkanlarına bu yönde talimat verdi.

Yani kopuşlar önümüzdeki günlerde olacak ve CHP yönetimi de farkında. Bunun önüne geçebilmek için de özellikle parti üyeleri son günlerde daha da sıkı yakın markaja alınmış durumda. Tabii ki Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesiyle birlikte süreç daha hızlı bir şekilde İnce'nin lehine bir şekilde devam edecek gibi görülüyor.

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