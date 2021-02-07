İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Bu süreçte, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yaptı. Seçimde yüzde 30,67 oy oranına (15.216.199 oy sayısına) ulaşarak en yüksek ikinci oy alan aday oldu. Bu oy oranıyla birlikte 41 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyet Halk Partisi adayı yüzde 30 oy oranını geçmiş oldu.

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