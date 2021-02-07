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Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılacağı tarih belli oldu! Taciz ve tecavüzle çalkalanan CHP'de istifalar üst üste geliyor

Taciz ve tecavüz skandalları ile çalkalanan 'de üst üste krizleri yaşanmaya devam ediyor. Parti içinde ‘Memleket Hareketi’ adı altında bir muhalif hareket başlatan 'nin yarın(8 Şubat 2021) bir basın toplantısıyla "istifa" edeceği belirtildi. İnce'nin 'da saat 13.30'da ofisinin önünde açık havada basın toplantısı düzenleneceği öğrenildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılacağı tarih belli oldu! Taciz ve tecavüzle çalkalanan CHP'de istifalar üst üste geliyor

'ye yakın kaynakların Sabah'a aktardığına göre partileşmenin önümüzdeki günlerde başlayacağı önceliğin olduğu, partileşmenin ilerleyen günlere bırakıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde 'den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce, bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket etiği muhalif kanat, partileşme sürecini de belirginleştirdi.

AÇIK HAVADA BASIN TOPLANTISI

Muharrem İnce, 8 Şubat 2021 Pazartesi (yarın) saat 13.30'da Yaşamkent'te Ankacadde sitesinde bulunan ofisinin önünde (pandemi koşulları nedeniyle açık alanda) basın toplantısı düzenleyecek.

CHP'NİN ADAYIYDI

2002 seçimlerinde Milletvekili seçilerek meclise giren, 2007 ve 2011 seçimlerinde de CHP milletvekilliğini sürdüren İnce, 2014 yılında Kılıçdaroğlu'nun karşısında girdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş, 2015 kurultayında ise yeterli imzayı toplayamadığı için resmen aday olamayınca yarışa girememişti.

PARTİSİNDEN FAZLA OY ALMIŞTI
İnce, partili cumhurbaşkanlığı getiren sistemin ilk seçiminde de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girmiş, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yapmış, sonuçta da, 15 milyon 216 bin oyla yüzde 30,67 oy oranına ulaşmıştı.

İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Bu süreçte, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yaptı. Seçimde yüzde 30,67 oy oranına (15.216.199 oy sayısına) ulaşarak en yüksek ikinci oy alan aday oldu. Bu oy oranıyla birlikte 41 yıl sonra ilk kez bir adayı yüzde 30 oy oranını geçmiş oldu.

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