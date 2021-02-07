Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılacağı tarih belli oldu! Taciz ve tecavüzle çalkalanan CHP'de istifalar üst üste geliyor
Taciz ve tecavüz skandalları ile çalkalanan CHP'de üst üste istifa krizleri yaşanmaya devam ediyor. Parti içinde ‘Memleket Hareketi’ adı altında bir muhalif hareket başlatan Muharrem İnce'nin yarın(8 Şubat 2021) bir basın toplantısıyla "istifa" edeceği belirtildi. İnce'nin Ankara'da saat 13.30'da ofisinin önünde açık havada basın toplantısı düzenleneceği öğrenildi.
Muharrem İnce'ye yakın kaynakların Sabah'a aktardığına göre partileşmenin önümüzdeki günlerde başlayacağı önceliğin istifa olduğu, partileşmenin ilerleyen günlere bırakıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde CHP'den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce, bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.
Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket etiği muhalif kanat, partileşme sürecini de belirginleştirdi.
AÇIK HAVADA BASIN TOPLANTISI
Muharrem İnce, 8 Şubat 2021 Pazartesi (yarın) saat 13.30'da Yaşamkent'te Ankacadde sitesinde bulunan ofisinin önünde (pandemi koşulları nedeniyle açık alanda) basın toplantısı düzenleyecek.
CHP'NİN ADAYIYDI
2002 seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilerek meclise giren, 2007 ve 2011 seçimlerinde de CHP milletvekilliğini sürdüren İnce, 2014 yılında Kılıçdaroğlu'nun karşısında girdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş, 2015 kurultayında ise yeterli imzayı toplayamadığı için resmen aday olamayınca yarışa girememişti.
PARTİSİNDEN FAZLA OY ALMIŞTI
İnce, partili cumhurbaşkanlığı getiren sistemin ilk seçiminde de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girmiş, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yapmış, sonuçta da, 15 milyon 216 bin oyla yüzde 30,67 oy oranına ulaşmıştı.
İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Bu süreçte, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yaptı. Seçimde yüzde 30,67 oy oranına (15.216.199 oy sayısına) ulaşarak en yüksek ikinci oy alan aday oldu. Bu oy oranıyla birlikte 41 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyet Halk Partisi adayı yüzde 30 oy oranını geçmiş oldu.