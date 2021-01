AK Parti'den yargı reformunun detayları hakkında flaş açıklama! 128 kanunda değişiklik...

"374 FAALİYET KONUSU ÖNGÖRÜLÜYOR"

Cahit Özkan, söz konusu reform paketinin genel çerçevesine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Bu eylem planının 9 amacı ve bu 9 amacın ayrı ayrı 49 hedefi var. Paket idari düzenleme, yasal düzenleme ve uygulama öngörüyor. 374 faaliyet konusu öngörülüyor. Söz konusu faaliyetlerin 128 tanesi kanuni düzenleme ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini gerektiriyor. 60 tanesi 'ikinci mevzuat' diye ifade edebileceğimiz yönetmelik yapılmasını gerektiriyor. 186 tanesi de idari faaliyet kapsamında çalışma öngörüyor. Yani merkezi hükümetimizin il ve ilçelerdeki teşkilatları ile yerel yönetimlerin kendi faaliyet alanlarında değişiklik öngörüyor" ifadelerini kullandı.

Özkan, "Vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına dokunan, adeta kılcal damarlara kadar nüfuz edecek bir reform alanı ifade ediyoruz. Her sosyal çevreden, her düşünceden, her inançtan insana dokunacak. Kadın haklarından hayvan haklarına, pek çok yargısal ve hukuksal alanı içeriyor paket" dedi.