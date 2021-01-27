Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

YAZ AYLARINA KADAR HAK SAHİPLERİNE VERMİŞ OLACAĞIZ

Ülkemizin demokrasi ve ekonomide adeta çağ atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere bunları geçmiş dönemlerle mukayeseli olarak anlatmamız şarttır. Dün Elazığ'da daha öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslim törenine katıldık. Yaz aylarına kadar Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin konutun tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.

Cuma günü Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu ile bir araya gelerek kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye'ye verdikleri samimi destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yılı program hedefinin de üzerine çıkaran iş dünyamıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.