Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Yeni reform paketlerini Meclis'e sunmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek amacı Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bu muhalefete milletimiz iktidarı vermez." diyerek CHP'yi sert dille eleştirdi. "Bunlara göre milletin yüzde 75'inin tamamı militan." diyen Erdoğan, "Milletimiz kendisine militan diyen bu zata dava açmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Lokanta, restoran ve kafeler için, 2019 cirosu 3 milyon ve altı olan işletmelere destek ödemesi yapacağız." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Erken seçim diyorlar sabrın varsa Haziran 2023'e kadar bekleyeceksin Bizim yapacak daha çok işimiz var." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
2 HAFTADA 27 KONGREMİZİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ
TBMM Genel Kurulumuz dün itibari ile çalışmalarına başladı. Aradan geçen süre içerisinde milletvekilleri arkadaşlarımızla görüşme imkanları bulduk. Salgın sebebi ile ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta başladık. 2 haftada 27 kongremizi tamamlamış olacağız bugün itibarıyla toplamda da 47 il kongresini tamamlamış olduk.
AK Parti'nin girdiği 15 genel seçimin birinci olarak çıkmasının sırrı milletimizle tesis ettiği gönül bağıdır. AK Partiyi bugünlere getiren milletimizdir. Biz de ülkemizi sürekli daha ileriye taşımaya çalışarak bu vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.
YAZ AYLARINA KADAR HAK SAHİPLERİNE VERMİŞ OLACAĞIZ
Ülkemizin demokrasi ve ekonomide adeta çağ atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere bunları geçmiş dönemlerle mukayeseli olarak anlatmamız şarttır. Dün Elazığ'da daha öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslim törenine katıldık. Yaz aylarına kadar Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin konutun tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.
Cuma günü Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu ile bir araya gelerek kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye'ye verdikleri samimi destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yılı program hedefinin de üzerine çıkaran iş dünyamıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.
YAKINDA YENİ REFORM PAKETLERİNİ MECLİS'E SUNMAYA BAŞLAYACAĞIZ
Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklentimiz kendi üzerine düşen görevlerini gereği ile ifa etmesidir. Bu şekilde görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde Ne Türkiye'nin, ne Cumhur ittifakının ne de AK Parti'nin önünde durabilecek hiçbir güç tanımıyorum.
Milletimiz her birimizin teker teker takip ediyor ve karnemizi dolduruyor. Seçim günü bu karne önümüze oy oranı olarak çıkacak. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız, AK Parti grubu Cumhur ittifakının ortağı ile birlikte meclisin lokomotifidir. Yürütmede bizim yasamada sizin yapmanız gereken görevler var. Meclis gündeminde önceden kalan yasama programını sizler zaten iyi biliyorsunuz. Yakında yeni reform paketlerini milletimizle paylaşmaya başlayacağız. Türkiye'yi ekonomide güven ikliminin geliştirilmesine kadar geniş bir alanda gelişmesini sağlayacak bu reformlara kavuşturacağız. Yakında yeni reform paketlerini Meclis'e sunmaya başlayacağız. önemli düzenlemeler olacak.
TEK VAATLERİ TAYYİP ERDOĞAN'I İNDİRMEK OLAN BİR MUHALEFETE MİLLET İKTİDARI VERMEZ
Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete millet iktidarı vermez. Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanların kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyorum.
Bir de halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde bizi de sarayların içinde sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı işte orası artık sözün bittiği yere dönüşüyor. Bu zatları şimdiye kadar milletimizin içinde pek görmedik. Ama biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi şimdi de milletimizin içindeyiz.
SSK'nın başında bu adam bulunmadı mı SSK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü tabi şimdi Z kuşağı bilmiyor. Bay Kemal'in döneminde biz hastaneler rehin alınan vatandaşları gördük. Bunları bizim milletimize anlatmamız gerekiyor. O dönemde maalesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.
KENDİLERİNE OY VEREMEYEN YÜZDE 75'İN TAMAMI MİLİTAN
Bu ara bir militan lafı tutturdu gidiyorlar. Bunlara göre Cumhurbaşkanı militan, bakanlar militan, Cumhur ittifakı ve AK Parti tepeden tırnağa militan, Hakimler savcılar militan, valiler kaymakamlar militan, generalinden uzman çavuşuna kadar tüm askerler militan, diplomatlar militan, polisler ve öğretmenler başta olmak üzere memurların hepsi, işçiler, esnaf, iş adamlarının hepsi zaten militanın önde gideni. Aslında bunlara göre milletin kendilerine oy veremeyen yüzde 75'in tamamı militan. Bu anlayışa göre CHP'ye oy vermeyen hiç kimse şeref, onur namus sahibi olma hakkına da sahip değildir. Nitekim militan dedikleri kesimlere ağızlarını köpürte köpürte bu ithamları yöneltiyorlar.
Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır.
ERKEN SEÇİM DİYORLAR HAZİRAN 2023'E KADAR BEKLEYECEKSİN
Erken seçim diyorlar sabrın varsa Haziran 2023'e kadar bekleyeceksin Bizim yapacak daha çok işimiz var.
HERKES DAVASINI AÇMALI
Şunu tekrar hatırlatıyorum. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi. Bu ülkenin yargısı var. Ve kendilerine hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı. Bu memleket sahipsiz değil. Gereği yapılmalıdır. Milletimiz mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanlarının hesaplarını kökten dürene kadar biz de mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.
CHP'nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz
ESNAFA MÜJDEYİ VERDİ: DESTEK ÖDEMESİ YAPACAĞIZ
Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira ödemeleri desteği kapsamında 3 ay süre ile aylık bin lira esnaf desteği büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesine devam ediyoruz.
Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız.