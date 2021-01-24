İletişim Başkanı Fahrettin Altun Batı'ya seslendi: "HDP ve PKK'nın yalanlarını yaymayı bırakıp gerçeği söyleyin!"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HDP Esenyurt İlçe Başkanlığına yönelik düzenlenen terör operasyonunun görüntülerini paylaşarak "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer verdiği İngilizce paylaşımda, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" çağrısında bulundu.
The following footage was taken at an HDP office in Istanbul last night.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 24, 2021
It offers fresh proof of HDP's ties to PKK, a designated terrorist organization in Turkey, the United States and the European Union. pic.twitter.com/j9vYDsOVQx
BATI YALANLARI BIRAKIP GERÇEĞİ SÖYLEMELİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer vererek, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" çağrısında bulundu.
ÇOCUKLAR DAHİL ON BİNLER PKK TERÖRÜNÜN KURBANI OLDU
Söz konusu görüntülerin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile HDP arasındaki ilişkiye yeni bir kanıt sunduğunu belirten Altun, çocuklar dahil on binlerce canın Suriye ve diğer yerlerdeki kollarıyla birlikte PKK terörünün kurbanı olduğunu ifade etti.
"HDP TERÖRİSTLERİ YÜCELTİYOR"
Fahrettin Altun, PKK'nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğini, çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını vurgulayarak, "Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP'nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" ifadelerini kullandı.