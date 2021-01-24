24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun Batı'ya seslendi: "HDP ve PKK'nın yalanlarını yaymayı bırakıp gerçeği söyleyin!"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Batı'ya seslendi: "HDP ve PKK'nın yalanlarını yaymayı bırakıp gerçeği söyleyin!"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İlçe Başkanlığına yönelik düzenlenen terör operasyonunun görüntülerini paylaşarak "Batı, HDP/ yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Batı'ya seslendi: HDP ve PKK'nın yalanlarını yaymayı bırakıp gerçeği söyleyin!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer verdiği İngilizce paylaşımda, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" çağrısında bulundu.

BATI YALANLARI BIRAKIP GERÇEĞİ SÖYLEMELİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer vererek, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" çağrısında bulundu.

ÇOCUKLAR DAHİL ON BİNLER PKK TERÖRÜNÜN KURBANI OLDU

Söz konusu görüntülerin , Amerika Birleşik Devletleri ve tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile HDP arasındaki ilişkiye yeni bir kanıt sunduğunu belirten Altun, çocuklar dahil on binlerce canın Suriye ve diğer yerlerdeki kollarıyla birlikte PKK terörünün kurbanı olduğunu ifade etti.

"HDP TERÖRİSTLERİ YÜCELTİYOR"

Fahrettin Altun, PKK'nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğini, çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını vurgulayarak, "Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP'nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" ifadelerini kullandı.

Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece yarısı terör baskını! SON DAKİKA: HDP ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞI'NA GECE YARISI TERÖR BASKINI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA