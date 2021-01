Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer verdiği İngilizce paylaşımda, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" çağrısında bulundu.

The following footage was taken at an HDP office in Istanbul last night.



It offers fresh proof of HDP's ties to PKK, a designated terrorist organization in Turkey, the United States and the European Union. pic.twitter.com/j9vYDsOVQx