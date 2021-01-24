"HDP TERÖRİSTLERİ YÜCELTİYOR"



Fahrettin Altun, PKK'nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğini, çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını vurgulayarak, "Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP'nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" ifadelerini kullandı.

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